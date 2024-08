La principal promesa de los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos antes del evento deportivo fue mejorar la accesibilidad. Sin embargo, las ONG afirman que no se ha hecho lo suficiente para facilitar la circulación por la capital francesa a las personas con discapacidades.

Moverse por París es un desafío en sí mismo para un usuario de silla de ruedas como Franck Maille, un exatleta paralímpico y representante de APF France Handicap, una organización benéfica para discapacitados.

Aunque la capital francesa prometió mejorar la accesibilidad para los Juegos Paralímpicos que se inauguraron el miércoles por la noche, la red de transporte público de la ciudad sigue siendo casi imposible de utilizar para los pasajeros con movilidad reducida.

La primera etapa del arduo viaje de Franck comienza en Nanterre, en los suburbios occidentales de París. Para llegar al centro de la ciudad, Maille necesita tomar el RER (tren urbano de cercanías). De los cinco, dos están anunciados como "totalmente accesibles". Pero la realidad es una historia completamente diferente.

"Tengo que tomar el ascensor y bajar a la recepción. Y ahí es donde termina toda autonomía para mí porque necesito la ayuda de un agente ferroviario", suspira Franck Maille.

En la recepción, el agente debe llamar a la estación de llegada para asegurarse de que los ascensores funcionan. Si los ascensores no funcionan, Franck siempre tiene un plan B y un plan C para llegar a su destino.

"Si los ascensores no funcionan, me voy a casa. Y si no tengo una cita importante, cojo el coche o no. Pero tengo que salir con bastante antelación. Siempre hay que pensar en el futuro y encontrar diferentes rutas, es agotador".

Luego, otro agente tiene que sacar manualmente una rampa especial para usuarios de sillas de ruedas. Un procedimiento largo que consume 20 minutos del tiempo de Franck. "A veces las cosas pueden salir mal; ayer mismo, un agente ferroviario se olvidó de mí y no vino con la rampa. El conductor del tren tuvo que esperar a que alguien viniera a ayudarme a salir", explicó el exnadador de alto nivel de 53 años.

La angustia y agotamiento de desplazarse sorteando obstáculos continuamente

Los adultos con discapacidades pasan por angustia mental frecuente casi cinco veces más a menudo que los adultos sin discapacidades, según un informe de 2018 del CDC.

El aislamiento es un factor determinante, explica Maille: "Algunas personas discapacitadas se suicidan porque ya no aguantan más. Piensan que no somos considerados seres humanos. Estamos hartos, la creación de una sociedad accesible está tardando demasiado".

La mejora de la accesibilidad fue una de las promesas clave de los organizadores de los Juegos de París, denominados 'Juegos para todos'. "En cuanto a la accesibilidad, no, no son los 'Juegos para todos'. Sí, se está trabajando para mejorar, hay voluntad de hacer las cosas bien, pero ¿se están haciendo bien? Tal vez deberían pedir consejo a las personas realmente implicadas", explica Franck.

Entre ascensores averiados y algunos pasajeros impacientes que se meten delante de Maille, el viaje puede ser agotador tanto mental como físicamente. "Es agotador. Físicamente, porque recorres largas distancias en los pasillos. Psicológicamente, porque tienes que prestar atención a todo el mundo, a todo. Como a la multitud, al tráfico", explica Franck Maille.

El centenario metro parisino es uno de los peores medios de transporte en cuanto a accesibilidad: solo una línea de metro, la recién terminada línea 14, es totalmente accesible. Pero incluso allí, Franck siempre tiene que estar atento a los obstáculos, ya que su silla de ruedas casi se queda atascada en el hueco de la puerta del ascensor.

El medio de transporte favorito de Maille sigue siendo el tranvía, que es totalmente accesible y donde no tiene problemas para subir y bajar del andén. En el último tramo del viaje en autobús, también anunciado como 100% accesible, Franck se encuentra con más problemas.

La estación de autobuses se ha desviado debido a los Juegos. Necesita viajar 10 minutos más hasta la siguiente. Además, no todas las paradas de autobús están equipadas con rampa y, cuando la tienen, Franck todavía necesita pedir ayuda para que lo empujen hacia arriba por la empinada pendiente.

Todo este viaje le llevaría a una persona sin discapacidad aproximadamente una hora y media. Para Franck, duró más de 3 horas.

¿Un legado de accesibilidad posolímpica?

Se espera que más de 280.000 personas con discapacidades acudan a París durante el período de los Juegos. La ciudad de París reconoce que, aunque se han producido mejoras, es necesario hacer más.

"Gracias a los Juegos, ahora disponemos de 1.000 taxis accesibles para sillas de ruedas. Y eso es un verdadero progreso. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer, en particular con el metro", afirma Lamia El Aaraje, teniente de alcalde de París encargada de Accesibilidad y Urbanismo.

"Junto con otras organizaciones, hemos hecho un llamamiento enérgico para que el metro sea parcialmente accesible, ya que sabemos que la accesibilidad total es prácticamente imposible en el metro de París. Sin embargo, creo que podemos trabajar de forma inteligente para crear una mejor red territorial para mejorar la accesibilidad del metro", afirma a 'Euronews'.

Aunque la ciudad de París financia la red de transporte público, es la agencia regional de París la que gestiona y organiza la red. El lunes, la responsable de la red de transporte de la región, Valérie Pécresse, admitió que el metro de París "sigue siendo el punto débil" en términos de accesibilidad.

Pécresse dijo que la mayor parte del metro podría modernizarse, aunque tardaría hasta 20 años y costaría entre 15.000 y 20.000 millones de euros.

Pécresse dijo que la región está dispuesta a cubrir el 30% del coste, y pidió al Estado y a la ciudad de París que paguen el resto de la factura, una demanda considerada "exorbitante" por las autoridades parisinas.

Activistas como Franck esperan que estos Juegos Paralímpicos catalicen una inclusión más amplia para los 12 millones de personas que viven con discapacidades en Francia.

"¡Es hora de despertar! Las autoridades francesas no deberían hacer más preguntas, simplemente hacer las cosas bien. Tengo 53 años y me gustaría ver una mejora concreta en la accesibilidad en París antes de dejar este mundo", dijo a 'Euronews'.