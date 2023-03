The Cube | El juego político de culpas de Silicon Valley Bank

Desde la quiebra del Silicon Valley Bank el viernes, republicanos y demócratas estadounidenses no han perdido el tiempo y lo han convertido en un juego de acusaciones políticas, acusando a sus oponentes de la quiebra.

¿Cuáles son las acusaciones y son ciertas? Veámoslo más de cerca.

Algunos demócratas como la senadora Elizabeth Warren culparon al expresidente Donald Trump de suavizar las regulaciones sobre los bancos medianos.

En 2018, el Congreso liderado por los republicanos reclasificó qué bancos se consideran "demasiado grandes para quebrar." En un proyecto de ley firmado también por algunos demócratas, aumentaron el umbral de los bancos que tienen al menos 50 000 millones de dólares en activos a los que tienen 250 000 millones.

Creo que, por desgracia, los bancos tienen que estar muy regulados. Esa es la realidad. De lo contrario, acabamos con una crisis tras otra. Antonio Fatas Profesor de Economía

Eso significa que sólo las instituciones más grandes podrían entonces enfrentarse a regulaciones estrictas, como el mantenimiento de una determinada cantidad de liquidez. Eso significaba que Silicon Valley Bank, que tenía más de 200 000 millones de dólares en activos, estaba exento de estas normas.

¿Podría haberse evitado este colapso? Hablamos con Antonio Fatas, profesor de Economía:

"La relajación de esas regulaciones en 2008 durante la administración Trump, creo que fueron un error. Creo que, por desgracia, los bancos tienen que estar muy regulados. Esa es la realidad. De lo contrario, acabamos con una crisis tras otra".

Otras cuentas pro demócratas como esta en Twitter decían "Más gente debería estar hablando del hecho de que 15 bancos quebraron mientras Donald Trump era presidente."

El hijo del expresidente Trump contraatacó diciendo "No recuerdo que los bancos se colapsaran bajo Trump... pero no os preocupéis chicos es sólo cuestión de tiempo que Biden/los medios le culpen de eso también."

Según la Comisión Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), hubo efectivamente 15 quiebras bancarias durante la presidencia de Trump: cuatro en 2020, cuatro en 2019 y siete en 2017.

Pero los bancos que cerraron durante la presidencia de Trump eran significativamente más pequeños en tamaño que Silicon Valley Bank.

En el bando republicano, políticos como Ronny Jackson culparon a la supuesta agenda "despierta" del banco de su colapso, sugiriendo que invertía demasiado en iniciativas de diversidad e inclusión.

Pero los expertos creen que esto no puede haber provocado la repentina caída en picado.

"No veo nada que sea diferente de cualquier otra crisis bancaria. No hay ninguna inversión "despierta". Esto es una pura mala gestión del riesgo entre sus activos en el lado del pasivo, y de nuevo, esto es casi un caso de libro de texto de cómo un banco no debe ser dirigido", dice Fatas a Euronews.

¿Y ahora qué? Muchos piden una mayor regulación de la supervisión del sistema bancario estadounidense.