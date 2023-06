Lionel Messi fichará por el Inter de Miami, de la Major League Soccer, dijo el jugador en una entrevista con el diario español Sport.

Lionel Messi fichará por el Inter de Miami, de la Major League Soccer, dijo el jugador en una entrevista con el diario español Sport, eligiendo a Estados Unidos como su próximo destino por encima de un reencuentro con el Barcelona o de un acuerdo taquillero para jugar en Arabia Saudí.

"Fueron dos años en los que no fui feliz, no disfruté, y eso afectó a mi vida familiar, me perdí mucho de la vida de mis hijos en el colegio. En Barcelona iba a recogerlos al colegio, aquí lo hacía mucho menos que en Barcelona, compartía menos actividades con ellos. Esa es también la razón de mi decisión, volver a conectar con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", dijo el futbolista en la entrevista.

En Rosario, ciudad natal de Messi, algunos apoyan su decisión, mientras que otros afirman que habrían preferido que se quedara en Europa.

"Messi, está bien, podría jugar unos tres añitos más en Europa. La verdad que lo re-veo volviendo al Barca, o yendo a la Premiere, pero bueno, si él decidió que era lo mejor para él y para su familia, lo banco", opinó un aficionado.

"Al final yo creo que es lo mejor para el Barça porque al fin de al cabo tiene una edad y el Barça tiene que mirar al futuro y no centrarse tanto en el pasado", dijo otro.

La decisión fue una sorpresa, ya que se creía que Messi seguiría los pasos de su eterno rival Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, donde algunos clubes están financiados por el fondo soberano del Estado.