Por Euronews con AP

Con lemas a favor de Putin, cientos de rusos celebraron en las calles de la capital austríaca la jornada que conmemora la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania había pedido a las autoridades que se cancelaran los actos.

Cientos de rusos desfilaron por Viena para celebrar la victoria sobre la Alemania nazi. Ucrania había pedido sin éxito a las autoridades austríacas que prohibieran las celebraciones del aniversario. Algunos de los participantes en el desfile criticaron duramente a Europa y Ucrania.

Al igual que en años anteriores, Ucrania trató de obtener la prohibición del acto en Viena. Según la embajada ucraniana, esta celebración es antidemocrática y supone una burla a todos los ucranianos que mueren actualmente a causa de la agresión rusa.

Junto a la celebración del aniversario tuvo lugar una protesta ucraniana. Tetiana Bilyk, ucraniana residente en Viena, declaró: "Debemos llorar, pero no celebrar. No hay nada que celebrar. Debemos recordar a las víctimas y no difundir la propaganda de Putin. Esto es propaganda de Putin. Está abusando de este día tan importante".