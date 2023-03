Florencia invita a la profesora de Florida que dimitió por mostrar el David a sus alumnos

El alcalde de Florencia, David Nardella, entregará un premio a la maestra Hope Carrasquilla quien tuvo que dimitir de la dirección del colegio de Talahasee por la reacción de algunos padres que censuraron que enseñara la obra de Miguel Angel en clase a niños de 12 años.

Cecilie Hollberg, directora de la Galería de la Academia, donde se expone la escultura, envió este lunes una invitación a los padres de los alumnos para explicarles la diferencia entre "desnudez" y "pornografía": "Es muy extraño que el icono del Renacimiento pueda ser calificado de pornográfico. Hay que distinguir entre desnudez y pornografía y esto no es en absoluto lo mismo. Y esto significa que hay mucha ignorancia realmente en el significado de la palabra, no conocer la biblia, no conocer la historia, no conocer la historia del arte y toda la cultura occidental."

La escultura del David de Miguel Ángel, uno de los símbolos del Renacimiento italiano y ejemplo por antonomasia del canon de belleza clásico, es una de las obras de arte más conocidas del mundo.

Por iniciativa del gobernador de Florida Ron DeSantis, aspirante a la nominación republicana en 2024, se han aprobado en Florida un conjunto de leyes que prohíben no solo enseñar sino hablar de determinados temas en las escuelas, como sexualidad o racismo.