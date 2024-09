Este martes se inaugura el festival que, para los aficionados al género, se ha convertido en sinónimo de terror. Entre las novedades de este año figura una retrospectiva de películas prohibidas por la censura en Portugal.

PUBLICIDAD

MOTELX, que arranca este martes y trae el terror a Lisboa hasta el 16 de septiembre, alcanza la mayoría de edad con esta 18ª edición. Una edad que enorgullece a Pedro Souto, uno de los fundadores y directores (junto con João Monteiro) de este festival dedicado al 100% al cine de terror, que a lo largo de los años ha ido atrayendo cada vez más público al cine São Jorge.

No sólo ha crecido el público, sino también el número de películas portuguesas en las distintas secciones: "A lo largo de los años, hemos recibido más de 1.000 películas portuguesas", dice Souto. "Si, en los primeros años, la oferta de cine portugués era residual, empezó a crecer con mucha fuerza, sobre todo a partir del tercer año, cuando se creó el premio al mejor cortometraje portugués", añade.

Ao longo destas 18 edições de MOTELX, recebemos mais de 1000 filmes portugueses. Pedro Souto Diretor do MOTELX

El festival se inaugura con 'Speak no Evil' (EE UU), de James Watkins, remake de la película danesa que salió de la edición 2022 de MOTELX con el máximo galardón, y se clausura con 'The Surfe' (Australia/Irlanda), dirigida por Lorcan Finnegan y con Nicholas Cage en el papel protagonista.

Si no estuviéramos hablando de un festival de terror, Souto destaca un "pentagrama" formado por cinco películas: el escalofriante thriller del alemán Tilman Singer, 'Cuckoo', ambientado en un resort de los Alpes lleno de oscuros secretos, con Hunter Schafer, actriz de la serie 'Euphoria', la canadiense 'In a Violent Nature', de Chris Nash, 'Oddity' que llega desde Irlanda de la mano de Damian McCarthy y promete muchos sustos, así como 'MaXXXine', de Ti West (EE UU) y 'The Substance', un body horror de la directora francesa Coralie Fargeat, con Demi Moore y Margaret Qualley en los papeles principales. La película ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes de este año.

Además de la mencionada 'Oddity', otros cinco largometrajes entrarán en la principal sección competitiva del festival, donde competirán por el Meliès d' Argent a la mejor película europea de terror. El ganador accede a la competición por el Meliès d'Or, que se entregará en el festival de Sitges el mes que viene.

'Des Teufels Bad' (Austria/Alemania), de Veronika Franz y Severin Fiala, 'Fréwaka' (Irlanda), de Aislinn Clarke, 'Im Toten Winkel' (Alemania), de Ayse Polat, 'Planète B' (Francia/Bélgica), de Aude Léa Rapin, con Adèle Exarchopoulos en el papel protagonista, y 'She loved blossoms' (Grecia/Francia), de Yannis Veslemes, completan los nominados al Meliès d'Argent.

De 'Room Service' a 'Lost Room'... secciones para todos los gustos

Pero es en la sección Servicio de habitaciones, dedicada a películas procedentes de los cuatro puntos cardinales y presentadas fuera de concurso, donde se encuentran algunas de las películas más esperadas de este año. Otro plato fuerte de la dirección del festival es la más reciente e inesperada película de los hermanos estadounidenses David y Nathan Zellner, 'Sasquatch Sunset' (con producción ejecutiva de Ari Aster, director de 'Hereditary' y 'Midsommer'), un retrato bizarro y riguroso de la vida cotidiana de una familia de criaturas. También se estrenan en Portugal 'Vampire humaniste cherche suicidaire consentant', de Ariane Louis-Seize (Canadá) y la coproducción angloamericana 'Your Monster', de Caroline Lindy.

En la sección Cuarto Perdido, dedicada al terror portugués, destaca 'A Culpa' (1980), película que supuso el debut en el cine del compositor y director António Victorino D'Almeida (cuya presencia en la proyección está garantizada) y uno de los primeros ejemplos de ficción sobre la guerra colonial después del 25 de abril. El recorrido por la filmografía de género del país tiene otra parada en 'As Desventuras de Drácula Von Barreto nas Terras da Reforma Agrária' (1977), cortometraje desarrollado por la Célula de Cine del PCP.

Honrar la revolución

Ya que hablamos del periodo revolucionario en Portugal, es imposible hablar de la edición de 2024 sin mencionar la sección 'Por amor a la nación', dedicada a las películas prohibidas por la censura en Portugal antes de la revolución de 1974, con la que el festival ha querido honrar el 50 aniversario del 25 de abril y presentarnos un lote de cinco películas realizadas en los años 60 y 70, algunas con un fuerte sesgo erótico, como la italiana 'Il Demonio' (1963), dirigida por Brunello Rondi.

El programa refleja la buena salud del cine de género en Portugal y en el mundo. Para Pedro Souto, "la tendencia es cíclica y estamos en un ciclo de popularidad del cine de terror, en gran parte gracias a la taquilla estadounidense".

"Pero independientemente de lo que haga Hollywood, el cine independiente produce cada año un buen número de películas de género, y los festivales también existen para dar a conocer estas películas de más difícil acceso", añade. Un papel que MOTELX vuelve a asumir este año, como viene haciendo desde 2007.