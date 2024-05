Sean Baker director de 'Anora' recogió el premio a la mejor película por el que había "trabajado toda su vida" y rindió homenaje a las trabajadoras del sexo de todo el mundo.

La 77ª edición del Festival de Cannes ha llegado a su fin y la película estadounidense 'Anora', de Sean Baker, ha ganado la Palma de Oro de este año.

'Anora', una de las favoritas del público de la Croisette este año, es la última película de Baker, tras los estrenos en Cannes de 'The Florida Project' y 'Red Rocket'.

El Jurado, presidido por la actriz y directora Greta Gerwig, seleccionó 'Anora' entre las 22 películas a concurso de este año, una selección particularmente ecléctica y vibrante. Y los premios de este año reflejan este variado grupo de películas.

Baker dedicó su Palma a "todas las trabajadoras del sexo, pasadas, presentes y futuras". Se trata de una trepidante comedia neoyorquina que comparte la caótica energía de 'Uncut Gems', de los hermanos Safdie, un moderno cuento de hadas que da un giro a 'Pretty Woman' y se convierte en una tragedia desgarradora sobre aquellos a los que la sociedad decide marginar y condenar al fracaso. La película atrajo la atención por su intérprete revelación, Mikey Madison, y es un premio merecido para una película tan alegre y engañosamente sombría.

También cabe mencionar que 'Anora' fue comprada por el estudio estadounidense NEON, que ya ha ganado la Palma de Oro cinco veces consecutivas tras 'Parásito', 'Titane', 'Triángulo de tristeza' y 'Anatomía de una caída'. Teniendo en cuenta que los acuerdos se cerraron antes del festival, la victoria de 'Anora' les convierte una vez más en los susurradores oficiales de la Palma de Oro.

Ganadores del Festival Internacional de Cine de Cannes

El Gran Premio, el accésit, fue para 'All We Imagine As Light', la fascinante película de Payal Kapadia. La película, proyectada a última hora, sobre los vínculos entre tres mujeres de Bombay de edades diferentes, es la primera película india en la competición de Cannes en 30 años -la última fue 'Swaham', de Shaji Karun, en 1994-.

Emilia Pérez - winner of the Jury Prize and Best Actress awards Cannes Film Festival

El director francés Jacques Audiard obtuvo un gran premio este año, ya que su película 'Emilia Pérez' ganó dos galardones, una rareza en Cannes, ya que las películas suelen ganar un solo premio.

'Emilia Pérez' ganó tanto el Premio del Jurado como el de Mejor Actriz, que se atribuyó al elenco de este musical en español: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y reparto. Gascón se convierte en la primera actriz transexual que gana un premio de interpretación en Cannes; dedicó el galardón a la comunidad trans.

Audiard ganó anteriormente la Palma de Oro en 2015 por 'Dheepan', y estos dos premios son muy merecidos. La decisión del jurado, anunciada por Lily Gladstone, dijo que la película celebraba "la armonía de la hermandad".

El premio al Mejor director, entregado por el gran Wim Wenders, fue para el portugués Miguel Gomes, por su poético sueño febril 'Grand Tour', sobre un funcionario británico que huye de su prometida saltando de un país asiático a otro. Ella intenta seguirle la pista. Es difícil entrar en la onda de 'Grand Tour'; sin embargo, la paciencia da sus frutos, ya que la película mezcla segmentos en blanco y negro con escenas antropológicas contemporáneas, y culmina de forma sorprendente y conmovedora.

'The Seed of the Sacred Fig' - Ganadora del Premio especial del Jurado Cannes Film Festival

El jurado creó este año un galardón especial -el Premio Especial del Jurado- en honor de Mohammad Rasoulof por su película 'La semilla del higo sagrado'. La cinta iraní partía como una de las favoritas a la Palma de Oro y cosechó las reacciones más entusiastas de los asistentes, así como la ovación más prolongada, 15 minutos. Sin embargo, acabó llevándose este premio especial.

La victoria de Rasoulof fue recibida con una gran ovación en el Teatro Lumière, donde el director mencionó a su reparto y al equipo que están detenidos en Irán, aquellos "que permanecen bajo la atenta mirada del régimen totalitario iraní, que mantiene a mi pueblo como rehén". El director también mencionó al músico Toomaj Salehi, condenado a muerte en Irán por apoyar las protestas nacionales desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

Jesse Plemons ganó el premio al Mejor actor por su triple papel en la película antológica 'Kinds of Kindness', de Yorgos Lánthimos. Lamentablemente, el actor no asistió a la gala.

Como dijimos en nuestra crítica: "El reparto es brillante, con Plemons robándose el show, especialmente en los dos primeros segmentos. Cada vez más delgado con cada capítulo, consigue el patetismo, la inseguridad y la amenaza, y hace que todo parezca un paseo por el parque. Es como si llevara toda la vida trabajando con Lánthimos, y puede que aún lo haga, ya que tanto él como Stone han sido confirmados para protagonizar la próxima película de Lánthimos, 'Bugonia' ".

'The Substance' - ganadora del premio ScreenPlay Cannes Film Festival

El mejor guión, presentado por el actor francés Laurent Lafitte (que hizo un gag de ChatGPT, a expensas de la plataforma AI para celebrar mejor el oficio de guionista), fue concedido a "la audaz y bellamente disparatada" 'The Substance', de la directora francesa Coralie Fargeat. La directora dio las gracias a la actriz principal, Demi Moore, y subrayó lo orgullosa que estaba del fruto de su colaboración.

La película, que muchos predijeron que se llevaría un premio mayor durante la ceremonia, destaca en el Certamen de este año, un viaje salvaje y sangriento.

En nuestra crítica, escribimos: "Al mostrar cómo la industria del entretenimiento empuja a las mujeres a los extremos para seguir siendo empleables, Frageat explora los imposibles cánones de belleza de la sociedad, cómo ciertas industrias médicas convierten en arma su fetichización de la juventud con fines lucrativos, así como el odio interiorizado derivado de la misoginia sistémica. Puede que no profundice demasiado, pero la forma salvaje refleja enfáticamente el contenido; la violencia de desaparecer a los ojos de la sociedad y el odio a uno mismo que detesta que este trauma externo se interiorice sólo pueden expresarse de una forma igual de despiadada".

En resumen, un palmarés meritorio, con pocas sorpresas, y una gran ovación para George Lucas, galardonado este año con la Palma de Honor, que le entregó Francis Ford Coppola.

George Lucas (izquierda) recibe el Premio honorífico de la Palma de Oro y un abrazo de Francis Ford Coppola Andreea Alexandru/2024 Invision

Lista completa de ganadores del Festival de Cannes 2024

- Palma de Oro: 'Anora' (Sean Baker)

- Gran Premio: 'All We Imagine As Light' (Payal Kapadia)

- Premio del Jurado: 'Emilia Pérez' (Jacques Audiard)

- Premio Especial del Jurado: 'La semilla de la higuera sagrada' (Mohammad Rasoulof)

- Mejor director: 'Miguel Gomes' (Grand Tour)

- Mejor Actriz: Conjunto para 'Emilia Pérez' (Zoé Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y reparto)

- Mejor Actor: Jesse Plemons ('Kinds of Kindness')

- Mejor Guión: 'La sustancia' (Coralie Fargeat)

Otros premios

- Cámara de Oro: 'Armand' (Halfdan Ullmann Tøndel)

- Mención Especial Cámara de Oro: 'Mongrel' (Chiang Wei Liang y You Qiao Yin)

- Palma de Oro al cortometraje: 'The Man Who Could Not Remain Silent' (Nebojša Slijepcevic)

- Mención Especial Cortometraje: 'Bad For A Moment' (Daniel Soares)

