El director de Cannes, Thierry Frémaux, ha respondido este lunes a las preguntas de la prensa internacional, un día antes del comienzo oficial de la 77ª edición del célebre festival. Esto es lo que debe saber.

En su rueda de prensa anual previa a la inauguración del festival, el director general de Cannes, Thierry Frémaux, anunció que le gustaría "tener un festival libre de polémicas".

Temas candentes como el #MeToo, con la inminente denuncia de abusos en el cine francés, la amenaza de huelgas laborales que interrumpen la edición de este año del festival, así como la guerra en Gaza, fueron ampliamente evitados por Frémaux.

Cuando se le preguntó si el festival había contratado, como se había informado ampliamente, un equipo de gestión de crisis para hacer frente al posible terremoto de denuncias #MeToo contra talentos franceses que participan en el certamen de este año, Frémaux dijo que no podía hacer comentarios.

"Antes, hablábamos de cine", ha señalado el director de Cannes

Fue más allá al decir que la presidenta de Cannes, Iris Knobloch, no hizo ningún comentario al medio francés 'Le Figaro', cerrando las preguntas sobre el asunto. Subrayó que sólo quería hablar de las películas en selección. "Antes, hablábamos de cine. Antes, la única preocupación eran las películas: si iban a gustar o no".Dirigiéndose a la prensa, añadió: "Lo que más ha cambiado en los últimos 20 años son vuestras preguntas. Este año no hay polémica. Hay polémica fuera del festival, pero no viene del festival".

Como se informó anteriormente, la industria cinematográfica francesa se está preparando para nuevas revelaciones del #MeToo sobre múltiples actores, directores y productores masculinos. Los medios de comunicación franceses especulan cada vez más con la posibilidad de que el día de la inauguración se publique una misteriosa lista de 10 actores, directores y productores acusados de #MeToo, que publicará 'Mediapart'.

El tiempo dirá si estas revelaciones se producirán y qué consecuencias tendrán para Cannes y sus talentos, pero Frémaux esquivó la cuestión con pericia.

Al referirse a 'Moi Aussi', un corto de 17 minutos de la cineasta y activista del #MeToo Judith Godrèche, que abrirá la sección 'Un Certain Regard' de este año, afirmó que la sección lateral era clave para la "comunión y el diálogo" con el público. Añadió que la película de Godrèche se rodó en un día, con miles de víctimas de abusos sexuales que se pusieron en contacto con ella después de que denunciara los abusos generalizados dentro de la industria cinematográfica francesa.

Thierry Frémaux en la rueda de prensa de Cannes 2024. David Mouriquand

Persisten las dudas sobre el impacto de posibles huelgas

En cuanto a la cuestión de los trabajadores autónomos de Cannes, que han amenazado con ir a la huelga si el festival no atiende sus demandas de darles una mejor protección por desempleo, Frémaux afirmó que "se necesitan técnicos muy cualificados", destacando que RR.HH. está en continuas conversaciones con ellos.

"No queremos una huelga, y ellos tampoco", afirmó. La nueva legislación laboral francesa, que entrará en vigor el 1 de julio, dificultará aún más que muchos autónomos tengan derecho a prestaciones. "Estamos hablando con ellos y trabajando con ellos, y esperamos que las negociaciones lleguen a buen puerto", añadió.

Sin embargo, dado que se mantuvo bastante hermético al respecto, no hay más aclaraciones sobre cómo afectará una posible huelga al desarrollo de la 77ª edición de este año.

¿Conseguirá Niza superar a Trump?

Frémaux también fue cuestionado sobre el impacto político que podría tener un festival como Cannes. A propósito de 'El aprendiz', de Ali Abassi, sobre el ascenso de Donald Trump, dijo que probablemente no tendría ningún impacto en las elecciones estadounidenses ni en su juicio en curso.

"Cuando le dimos la Palma de Oro a Michael Moore por 'Fahrenheit 9/11', ¿tuvo algún impacto en la reelección de George W. Bush? No". Frémaux también fue preguntado sobre cómo se enfrentaría el festival a posibles manifestaciones antiisraelíes, si es que las hay este año durante el festival o en la alfombra roja.

"Si las hay...", se hizo eco, antes de pasar a responder por qué no hay películas israelíes en competición este año. "Las selecciones se hacen independientemente de cualquier consideración ajena al cine".

Así pues, una edición de 2024 que intenta desesperadamente alejarse de toda polémica. Sin embargo, puede que no tenga muchas opciones en este asunto, si se materializan las huelgas y sale a la luz un informe bomba...

La 77ª edición del Festival de Cannes comienza mañana martes 14 de mayo.