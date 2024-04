Eva Green, Lily Gladstone, Omar Sy e Hirokazu Kore-eda figuran entre los miembros del jurado de la competición de Cannes de este año, junto con la directora de Barbie, Greta Gerwig.

PUBLICIDAD

Se ha anunciado el jurado completo del Festival de Cine de Cannes y ha llamado la atención por su pujanza.

Los ocho miembros del jurado principal de la competición se unen a la ya anunciada presidenta Greta Gerwig para decidir la Palma de Oro y otros premios clave de la 77ª edición, que se celebrará del 14 al 25 de mayo.

El director y guionista español Juan Antonio Bayona , que recientemente dirigió ' La sociedad de la nieve ' , que estuvo nominada al Oscar en la categoría de mejor película.

Hirokazu Kore-eda , directora japonesa y ganadora de la Palma de Oro, cuya película Monster se proyectó en competición el año pasado en Cannes y ganó el premio al mejor guion.

La actriz francesa Eva Green .

El actor y productor francés Omar Sy , que impresionó con la película ' The Strangers Case ' , que estrenó en la Berlinale.

La directora y guionista libanesa Nadine Labaki, cuya película ' Cafarnaúm ' ganó el premio del jurado de Cannes en 2018

El actor italiano Pierfrancisco Favino , que el año pasado protagonizó ' Commandante ', la película que inauguró el Festival de Cine de Venecia;

La guionista y fotógrafa turca Ebru Ceylan, mujer y colaboradora desde hace mucho tiempo de Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep, ganadora de la Palma de Oro en 2014).

Uno de los programas más atrayentes de los últimos años

El programa de competición del próximo festival incluye Anora, de Sean Baker; la película biográfica de Donald Trump 'The Apprentice', de Ali Abbasi; Bird, de Andrea Arnold, protagonizada por Barry Keoghan y Franz Rogowski; 'Kinds of Kindness', de Yorgos Lanthimos, protagonizada por los actores de 'Poor Things', Emma Stone y Willem Dafoe; 'Oh, Canada', de Paul Schrader, dirigida por Richard Gere y Jacob Elordi; 'Parthenope', de Paolo Sorrentino con Gary Oldman; 'The Shrouds', de David Cronenberg y 'The Substance', de terror corporal, de Coralie Fargeat.

Un cartel estelar, pero todas las miradas se centrarán en el épico y apasionante proyecto de Francis Ford Coppola, 'Megalopolis', protagonizado por Adam Driver. Este año, el director de'El padrino' regresa a Cannes con 85 años. Ha ganado dos veces la Palma de Oro: por'La conversación' en 1974 y por 'Apocalypse Now' en 1979.

La semana pasada, se incorporaron tres películas más a la sección de competición: 'La más preciosa de las cargas', de Michel Hazanavicius; 'Tres kilómetros hasta el fin del mundo', de Emanuel Parvu; y 'La semilla del higo sagrado', de Mohammad Rasoulof, el director iraní amenazado por una condena a prisión por criticar al gobierno de Teherán. No está claro todavía si el gobierno de Ebrahim Raisí le permitirá salir del país para asistir al festival.

Stone vuelve a Cannes

También se anunció que Oliver Stone presentará su último documental, 'Lula', sobre el actual presidente de Brasil, en la sección Fuera de competición.

El director canadiense Xavier Dolan ya había sido anunciado que también incluirá a las cineastas Maïmouna Doucouré y Asmae El Moudir, a la actriz Vicky Krieps y al crítico Todd McCarthy.

La actriz belga Lubna Azabal presidirá el jurado del Concurso de Cortometrajes y la Cinefondation, mientras que la cantante y cineasta belga-congoleña Baloji encabezará el jurado de la Cámara de Oro.

El ganador de la Palma de Oro se anunciará en la ceremonia de clausura del festival, el 25 de mayo.