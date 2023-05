Por Euronews

'Anatomie d'une chute', de la directora Justine Triet, gana la Palma de Oro del Festival de Cannes. Triet pronunció un discurso muy político en el que criticó al Gobierno de Emmanuel Macron y denunció que las políticas neoliberales acaban con la llamada 'excepción cultural francesa'.

Es la tercera mujer en ganar el máximo galardón del festival

"No puedo venir aquí y recibir un premio sin dar un testimonio, y reflejar lo que está pasando en la sociedad. Este año vivimos algo realmente excepcional. La revuelta en las calles me impresionó mucho, aunque yo estaba trabajando, y no tanto en la acción, es algo que me impresionó muchísimo y no puedo quedarme al margen de eso", decía la directora francesa Justine Triet.

Sandra Hüller, el rostro de una actriz que marca esta edición de Cannes

'Anatomía de una caída' o la muerte sospechosa de un hombre que se cae desde la ventana de su casa en los Alpes franceses mientras en el interior están solo su mujer y su hijo ciego.

La cinta está protagonizada por la actriz alemana Sandra Hüller, a la que todos daban como ganadora del premio de interpretación femenina, y que aún sin llevarse la palma es uno de los rostros que han marcado esta edición de Cannes.

"The Zone of Interest" gana el Gran Premio del Jurado

La gran favorita era "The Zone of Interest", del británico Jonathan Glazer, que impresionó en Cannes con su narración de la vida cotidiana del comandante de Auschwitz y su familia en una idílica casa llena de flores tras cuyos muros se oyen los gritos de los judíos masacrados por los nazis. No se fue de vacío y se llevó el Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia del palmarés.

Se da la circunstancia de que en ambas películas la protagonista es la alemana Sandra Hüller, a la que todos daban como ganadora del premio de interpretación femenina, pero las normas de Cannes impiden a una película llevarse dos galardones si ha ganado la Palma o el Gran Premio del Jurado.