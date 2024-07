"La gente a veces piensa que se necesitan cientos de miles de euros para acceder a la propiedad, pero aquí eso no es cierto", comenta el comprador de una casa en Sicilia por 1 euro.

A punto de cumplir 30 años, George Laing, nacido en el Reino Unido, se enfrentaba a hipotecas de varias décadas sobre poco más que pisos londinenses del tamaño de una caja de zapatos.

Un poco de investigación en Internet le mostró que en algunos lugares de Europa, en cambio, podía convertirse en propietario de una vivienda de varias camas en un lugar pintoresco.

Tras darle vueltas también a Bulgaria, Laing tropezó con una de las primeras ventas de casas de 1 euro en Italia.

Laing, que dirige subastas en Internet y compra y vende antigüedades, está ahora reformando su primera casa en Sicilia, y a la caza de más gangas.

Londres era demasiado caro, así que compré una casa de 1 euro en Sicilia

"Vivía en Londres y más del 30% de mi sueldo se iba en alquiler, así que cuando decidí que quería invertir en propiedades, no tenía forma de ahorrar para el depósito", dice Laing.

"Si hubiera querido comprar una casa, mi calificación crediticia no habría sido lo bastante alta para conseguir una hipoteca".

Con un presupuesto de unos 5.000 euros ("Era todo lo que tenía en mi cuenta en ese momento"), Laing abandonó la idea de Londres y redujo sus opciones al plan de casas de 1 euro de Italia.

"No tengo ningún vínculo real con Sicilia. Fui allí en una excursión escolar cuando tenía unos 14 años y la verdad es que no recuerdo nada", dice.

Sólo quería tener mi propia casa y no hay muchos lugares en el mundo donde se pueda hacer eso por unos pocos miles de euros

Dice que la comunidad de Mussomeli parecía "en alza, no en baja", con muchas mejoras en los espacios comunitarios, así que decidió elegir una propiedad allí.

No vio fotos de ninguna de las propiedades de antemano

Los planes de viviendas de 1 euro en Italia han ganado popularidad desde las primeras ventas, y ahora muchos ayuntamientos ponen fotos y descripciones de las propiedades en Internet con antelación.

Sin embargo, cuando Laing invertía, llegó a ver las estructuras de Mussomeli sin ninguna información previa. "No pensé mucho mi decisión porque no veía ninguna de las propiedades de antemano", dice.

"Cuando llegas ese día, estás con otras 10 personas y una mujer que te lleva por el pueblo con un manojo de más de 100 llaves y decide enseñarte las casas que quiera".

La propiedad por la que se decantó Laing estaba a la venta por 1 euro y en relativamente buenas condiciones.

"El tejado no se caía y parecía bastante sólida", dice. "Además, mi número de la suerte es el 11 y ése es el número de la casa."

"Cuando pagas unos 5.000 euros en total (incluidos los gastos de notaría) por una casa, no puedes ser demasiado exigente".

También estuvo viendo las casas con un estadounidense que ya había comprado tres y parecía dispuesto a hacerse con varias más.

"Le llevé aparte y le pedí que me dejara quedarme sólo con ésta", cuenta Laing. "Me costó un poco convencerle".

"No hay una oferta ilimitada de casas y los ayuntamientos reciben miles de correos electrónicos sobre ellas, así que hay cierta presión para que digan que sí".

Según las condiciones del plan, George no puede vender en los tres años siguientes a la compra. Pero pasado ese tiempo, es libre de hacer lo que quiera con la propiedad.

Cómo es comprar una casa de 1 euro en Italia

Después de los honorarios de agencia y abogado y de un certificado energético, Laing tenía a su nombre una propiedad en Mussomeli por 5.000 euros.

"En Londres no conseguirías ni un cobertizo por eso", dice. "Pagaba más de 1.000 euros de alquiler, así que esta casa sólo me costó cinco meses de alquiler (en Londres)".

El plan al que se acogió Laing le obligaba a renovar el tejado y el exterior de la vivienda en un plazo de tres años.

"Te pueden poner una multa de 5.000 euros si no lo haces, pero los ayuntamientos son indulgentes debido a las interrupciones del COVID", dice.

Decoración y parte de la basura que George tuvo que retirar de la casa que compró en Sicilia. George Laing

Mucho trabajo por hacer

Laing tenía mucho trabajo por delante. Aunque había preciosas escaleras de mármol, lámparas originales y camas de caoba, también había puertas destrozadas, paredes desintegradas y grietas.

"Podría haber pagado a un perito para que me dijera que hay una grieta enorme en la casa, pero eso ya lo sé y la casa no se ha movido en doscientos o trescientos años, así que no creo que lo haga pronto", dice.

"Lo más chocante, sin embargo, fue que había toda una vida de posesiones en la casa porque el propietario se había marchado inesperadamente".

Laing pasó sus primeros viajes a Sicilia limpiando armarios y arcones, pero ahora se ha lanzado a instalar un cuarto de baño por su cuenta.

"Nunca lo había hecho, pero YouTube es increíble y no tiene por qué ser perfecto", dice.

Todavía hay que conectar el agua y la electricidad, pero eso no ha impedido a Laing quedarse en su casa mientras hace las reparaciones.

"Me quedo en casa dos días. Luego llego a un punto en el que necesito desesperadamente una ducha, así que paso la noche en el hotel local", explica.

"Además, sólo he utilizado herramientas manuales para renovar la casa, así que va a ser fantástico cuando pueda utilizar herramientas eléctricas".

George ha creado una guía para ayudar a otras personas que quieran comprar una propiedad en Italia.

¿Cuál es el coste real de comprar una casa de 1 euro en Italia?

Además de los 5.000 euros de gastos de compra, Laing dice que hasta ahora ha gastado unos 300 euros en materiales y que está ahorrando dinero intentando hacer él mismo la mayor parte posible del trabajo.

"Lo hago todo con un presupuesto muy reducido", afirma.

Describe los aproximadamente 1.500 euros de gastos de viaje y hotel como el mayor gasto hasta ahora.

Al final de la reforma, que incluirá la instalación de dos baños y una cocina nuevos y la transformación del sótano en un piso independiente, calcula que le habrá costado menos de 15.000 euros.

Laing dice que ya está pensando en comprar otra propiedad en la zona y espera tener 10 propiedades en Italia para cuando tenga 35 años.

"Animaría encarecidamente a cualquier otra persona interesada a emprender también el viaje", afirma. "La gente a veces piensa que se necesitan cientos de miles de euros para acceder a la propiedad, pero aquí no es así."

"No tienes por qué quedarte atrapado donde estás. Ahora tengo más posibilidades de poder permitirme un piso en Londres habiendo reformado esta propiedad. Sólo hay que arriesgarse".