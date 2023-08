Venecia despliega la alfombra roja y se llena de glamour en la inauguración de su famoso festival de cine. Una edición con más sabor italiano y europeo que nunca por las huelgas de Hollywood.

El Festival de Venecia inauguró oficialmente su 80ª edición con el estreno mundial de Comandante, de Edoardo De Angelis, una película italiana sobre la Segunda Guerra Mundial protagonizada por el célebre Pierfrancesco Favino.

La película sustituyó a Challengers, el esperado filme de Luca Guadagnino que tuvo que ser retirado de la programación debido a las huelgas de guionistas y actores en Estados Unidos.

Ambientada en 1940, Comandante es la historia real del comandante Salvatore Todaro (Favino), que salvó la vida de marineros enemigos que habían sobrevivido al hundimiento de su mercante, el Kabalo, un buque belga que había abierto fuego y precipitado la participación de Bélgica en la guerra. Haciendo caso omiso de sus órdenes, Todaro puso en peligro la seguridad de su propio submarino y de sus hombres para mostrar piedad hacia sus semejantes.

Los miembros del jurado Laura Poitras, Martin McDonagh, Santiago Mitre, el presidente del jurado Damien Chazelle, Shu Qi y Jane Campion en Venecia, Italia, 30/08/2023 Vianney Le Caer/Invision

El director del festival, Alberto Barbera, la describió como "una poderosa llamada a la necesidad de anteponer los valores de la ética y la solidaridad humana a la brutal lógica del protocolo militar".

De hecho, la película encuentra humanidad en los lugares más oscuros y tiene resonancias oportunas en lo que respecta a la necesidad de empatía en un mundo en guerra y teniendo en cuenta el desplazamiento de los afectados por los conflictos.

Es un buen comienzo para la 80ª edición, en la que también se ha proyectado la nueva película de la célebre directora italiana Liliana Cavani, El orden del tiempo. Tanto Cavani como el actor Tony Leung Chiu-wai han recibido el León de Oro a la Trayectoria Profesional.

"Estoy muy contenta y agradecida a la Biennale di Venezia por esta maravillosa sorpresa", ha declarado Liliana Cavani al aceptar la oferta.

La directora se dio a conocer en Venecia en 1965 con Philippe Pétain: Processo a Vichy, León de San Marcos al mejor documental, seguida de Francesco d'Assisi (Francisco de Asís, 1966), Galileo (1968), I cannibali (El año de los caníbales, 1970), Il gioco di Ripley (El juego de Ripley, 2002) y Clarisse (2012).

Tony Leung Chiu-wai ha protagonizado tres películas que han ganado el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Una ciudad de tristeza (1989) de Hou Hsiao-hsien, Cyclo (1995) de Tran Anh Hung, y Lust, Caution (2007) de Ang Lee.

Entre los próximos estrenos en el Festival de Venecia figuran la nueva película de Michael Mann, Ferrari, un biopic protagonizado por Adam Driver en el papel de Enzo Ferrari, el piloto de carreras italiano convertido en empresario automovilístico; Poor Things, la última película de Yorgos Lanthimos, la primera desde la premiada The Favourite, estrenada en Venecia en 2018; y The Wonderful Story of Henry Sugar, de Wes Anderson, la segunda adaptación de Roald Dahl del director tras Fantastic Mr. Fox, sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego.

También se estrenará en los próximos días Dogman, de Luc Besson. Se trata de una polémica elección para la sección de competición ya que, desde 2018, múltiples mujeres han denunciado conductas sexuales inapropiadas contra Besson y le han acusado de violación. El director ha negado cualquier delito, y aunque los cargos fueron retirados por falta de pruebas suficientes por un tribunal francés a principios de este año, la reputación del director ha quedado por los suelos.

Se une a otros dos directores polémicos en la lista de este año: Roman Polanski y Woody Allen, que estrenarán sus películas The Palace y Coup de Chance, respectivamente.

Barbera ha defendido su decisión de incluir nuevas películas los directores, afirmando que él es "un director de festival, no un juez".

La película de Allen Coup de Chance, una película íntegramente en francés (una primicia para el director), se estrenará en el festival, a pesar de que el director fue acusado de abusos sexuales contra su hija adoptiva en 1992, alegaciones por las que nunca fue acusado y que él ha negado.

La película de Polanski, The Palace, también se proyectará fuera de concurso, a pesar de que el director fue acusado de agresión sexual a una menor en 1977.

Barbera ha subrayado previamente que tanto Allen como Besson fueron exonerados de sus respectivas acusaciones, afirmando que "desde un punto de vista formal y legal, Besson y Allen fueron absueltos, y Besson ni siquiera tuvo que enfrentarse a un juicio". Respecto a Polanski, Barbera dijo: "No entiendo por qué no se puede distinguir entre las responsabilidades del hombre y las del artista".

Recientemente añadió que Polanski "es uno de los últimos grandes directores europeos".

La 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se celebra del 30 de agosto al 9 de septiembre.