Gérard Depardieu será juzgado por presuntas agresiones sexuales en un set de filmación, según los fiscales franceses.

PUBLICIDAD

La Fiscalía francesas ha anunciado que el actor Gérard Depardieu se enfrentará a un juicio penal en octubre por las presuntas agresiones sexuales en 2021 a dos mujeres en el set de una película.

Esto sigue a la noticia de este lunes de que el actor de 75 años había sido detenido por la policía para interrogarlo en París.

El abogado de Depardieu, Christian Saint-Palais, se negó a hacer comentarios a los periodistas, aparte de decir que el actor ya no estaba bajo custodia.

La fiscalía de París dijo en un comunicado que el actor fue "citado a comparecer ante el tribunal penal" tras el interrogatorio.

El abogado del actor francés Gérard Depardieu, Christian Saint-Palais, responde a una llamada el 29 de abril de 2024 en París Michel Euler/AP

El juicio comenzará en octubre "por las agresiones sexuales que probablemente se cometieron en septiembre de 2021" contra "dos víctimas, en el set de la película Las persianas verdes, según el comunicado. No mencionó a las presuntas víctimas.

La prensa francesa informó informó que una decoradora de 53 años denunció que Depardieu la agarró y le amasó la cintura, el estómago y los pechos durante el rodaje de 'Las persianas verdes', según la abogada de la mujer, Carine Durrieu Diebolt, "se sentía completamente impotente, incapaz de escapar de esta trampa".

Reporteros esperando frente a la comisaría donde estaba siendo interrogado el actor francés Gérard Depardieu el 29 de abril de 2024 AP Photo

El actor negó previamente las acusaciones en su contra en una carta abierta publicada en Le Figaro en octubre de 2023.

Denunció un linchamiento orquestado por lo que llamó "el tribunal de medios": "Ya no puedo aceptar lo que he estado escuchando y leyendo sobre mí durante los últimos meses. Pensé que no me importaba, pero no, no me importa. Todo me está afectando, escribió. Nunca, nunca he abusado de una mujer".

Casos desestimados

La actriz Hélène Darras presentó otro caso, pero los fiscales lo desestimaron por haber prescrito.

Depardieu también ha sido acusada por más de una docena de otras mujeres de acosarlas, manosearlas o agredirlas sexualmente. Se le imputaron cargos preliminares de violación y agresión sexual en 2020 tras las acusaciones de la actriz Charlotte Arnould.

En ese caso, el juez de instrucción completó su investigación el 17 de abril y transfirió el expediente a la fiscalía de París «para revisar y determinar los próximos pasos del proceso», informó ayer la fiscalía.

Depardieu fue considerado durante mucho tiempo como un icono nacional en Francia, y el caso ha dividido la escena cultural francesa. Ha sido embajador mundial del cine francés y disfrutó de fama internacional con varios papeles en Hollywood.