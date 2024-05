Por Euronews

El intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, amenaza con dividir aún más a los bandos políticos y caldear el ambiente en el país, advierten miembros de partidos más pequeños y figuras destacadas de la vida pública.

Lucia Stasselová, concejala local de Bratislava, dijo que había una causa clara detrás del ataque. "La razón por la que esto sucedió es que el discurso de odio en el espacio público es algo muy común, y nuestros líderes no hacen nada contra ello", señaló.

Gábor Grendel, diputado del partido opositor Movimiento Eslovaquia afirmó que en la política no hay lugar para la violencia. “Ambas partes del espectro político deben pensar qué medidas deberían tomar para calmar las tensiones en lugar de inflamarlas".

Szabolcs Mózes, parlamentario de la Alianza Húngara citó como ejemplo la declaración de la presidencia eslovaca el jueves en Bratislava. "El gesto de los jefes de Estado saliente y entrante fue un gesto de sentido común muy importante, cuando transmitieron de manera unificada el mensaje de que no debemos inflamar más los ánimos".

El periodista y publicista Martin Simecka no se muestra nada optimista sobre el futuro. "Me temo que por ahora parece que todo el mundo se calmará por unos días, pero no creo que eso suceda realmente. Creo que no durará mucho tiempo y que las cosas incluso empeorarán".

Las autoridades eslovacas acusaron el jueves a un hombre de intentar asesinar al primer ministro, Robert Fico, diciendo que actuó solo en un ataque por motivos políticos que dejó al líder en condición grave pero estable.

Las opiniones prorrusas de Fico han contribuido a profundas divisiones en el pequeño país europeo fronterizo con Ucrania, y el ataque a tiros del miércoles conmocionó a la nación y resonó en todo el continente semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

Una figura divisiva

Fico regresó al poder en Eslovaquia el año pasado después de haber servido tres mandatos como primer ministro. Él y su partido Smer han sido descritos con mayor frecuencia como populistas de izquierda, aunque también se les ha comparado con políticos de derecha como el primer ministro nacionalista de la vecina Hungría, Viktor Orbán.

Fico ha sido durante mucho tiempo una figura divisiva en Eslovaquia y más allá. Su regreso al poder el año pasado con un mensaje prorruso y antiestadounidense generó preocupaciones aún mayores entre los miembros de la Unión Europea y la OTAN de que abandonaría el rumbo prooccidental de su país, particularmente en torno a Ucrania.

Al comienzo de la invasión rusa, Eslovaquia era uno de los partidarios más firmes de Ucrania, pero detuvo las entregas de armas a Kiev cuando regresó al poder, en la cuarta ocasión en que ocupaba el cargo de primer ministro.

El Gobierno de Fico también ha hecho esfuerzos para reformar los medios estatales, una medida que, según los críticos, daría como resultado el control total del Ejecutivo sobre la televisión y la radio públicas. Eso, junto con sus planes de modificar el código penal para eliminar un fiscal especial anticorrupción, ha llevado a sus opositores a temer que Fico conduzca a Eslovaquia hacia un camino más autocrático. Miles de manifestanteshan protestado repetidamente en la capital y en todo el país de 5,4 millones de habitantes para mostrar su rechazo a las políticas de Fico.

La Policía eslovaca ha proporcionado poca información sobre la identidad del sospechoso. Pero según medios de comunicación locales se trataría de un jubilado de 71 años que era un poeta aficionado y que podría haber trabajado anteriormente como guardia de seguridad en un centro comercial en el suroeste del país.

En una conferencia de prensa el jueves tras una reunión del Consejo de Seguridad de Eslovaquia, los ministros del Gobierno dieron más detalles sobre el hombre, aunque aún no lo nombraron.

Estok dijo que el sospechoso citó su insatisfacción con varias de las políticas de Fico como motivación para el ataque. El ministro dijo que las elecciones presidenciales de primavera provocaron el ataque y que el sospechoso había asistido a una reciente protesta antigubernamental.