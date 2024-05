Por Euronews

Muchas personas han establecido paralelismos entre el ataque del miércoles y otro episodio de violencia ocurrido en Eslovaquia: el asesinato, en 2018, del reportero de investigación Ján Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova.

PUBLICIDAD

El atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha conmocionado a toda Europa. Fuentes del Ministerio del Interior de Eslovaquia insinúan que el ataque podría haber tenido una motivación política.

El periodista de investigación Andrej Matišák ha explicado a los periodistas de Euronews Serbia que la política eslovaca, extremadamente divisiva, ha creado un caldo de cultivo ideal para la violencia.

"La polarización, o incluso, tal vez, la radicalización de al menos una parte de la sociedad eslovaca es, en primer lugar, el resultado de lo que están haciendo los políticos. En septiembre hubo elecciones al Parlamento. En los meses de marzo y abril, hubo dos rondas de elecciones presidenciales. Ahora, estamos en plena campaña para los comicios al Parlamento Europeo. Así que, se han sucedido constantes azotes y vapuleos políticos durante muchos meses, e incluso antes", declara Andrej Matišák.

Un acto de violencia del que hay que tratar de sacar algo positivo

Muchas personas han establecido paralelismos entre el ataque del miércoles y otro episodio de violencia ocurrido en Eslovaquia: el asesinato, en 2018, del reportero de investigación Ján Kuciak y su prometida, Martina Kušnírová.

"Utilicemos este horrible acto de violencia, de alguna manera positiva. Sería bueno ver a miembros de todos los partidos políticos reunidos en una sala, y diciendo al mundo: por favor, no difundáis el odio, no difundáis la violencia, no difundáis mentiras", añade Andrej Matišák .

Las autoridades eslovacas han descrito el ataque como "el día más oscuro de la historia moderna del país". El autor confeso de los disparos ha sido acusado de intento de asesinato. Entretanto, Robert Fico sigue hospitalizado. Su estado de salud sigue siendo grave, aunque estable.