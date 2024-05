Por Euronews

La reforma ha sido ampliamente criticada tanto en Eslovaquia como en Bruselas y los críticos temen que el Gobierno obtenga el control total sobre los medios de comunicación.

Miles de personas se han manifestado de nuevo este jueves en la capital de Eslovaquia contra una controvertida reforma de los servicios públicos de radio y televisión del país, una medida que, según los críticos, otorgaría al Gobierno el control total de los medios de comunicación.

El Gobierno de coalición del primer ministro populista Robert Fico aprobó el plan el 24 de abril y se espera que el Parlamento, donde el Ejecutivo de Fico tiene mayoría, apruebe los cambios en junio.

"Estamos demostrando a todos que no vamos a dejar que nos quiten la libertad, que no vamos a dejar que nos obliguen a salir de la Eslovaquia que amamos y que no vamos a dejar que Fico arrastre a Eslovaquia a algún lugar fuera de Europa, a algún lugar en Rusia", afirmó uno de los organizadores de la protesta, Michal Šimečka, líder de Eslovaquia Progresista.

La reforma ha sido ampliamente criticada por la actual presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, así como por periodistas locales, la oposición, organizaciones de medios internacionales y la Comisión Europea.

La emisora pública será reemplazada

Los cambios propuestos significarían que la emisora ​​pública conocida como 'RTVS' dejaría de existir y sería reemplazada por una nueva organización. El plan de adquisición fue redactado por la ministra de Cultura, Martina Šimkovičová, que representa al Partido Nacional Eslovaco, miembro ultranacionalista del Gobierno de coalición.

Šimkovičová ha trabajado para un medio de televisión digital conocido por difundir desinformación y la ministra dijo que la emisora ​​actual sólo da espacio a las opiniones dominantes y censura al resto. 'RTVS' ​​ha negado las acusaciones.

Según su plan, la nueva emisora tendrá un director seleccionado por un consejo cuyos nueve miembros serán nominados por el Ministerio de Cultura y el Parlamento. El mandato del actual director de 'RTVS' finaliza en 2027.

El partido izquierdista Smer (Dirección), de Robert Fico, ganó las elecciones parlamentarias del 30 de septiembre con un discurso prorruso y antiestadounidense. Los críticos temen que Eslovaquia bajo Fico abandone su rumbo prooccidental y siga la dirección de Hungría bajo el primer ministro populista Viktor Orbán.