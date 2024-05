El primer ministro de Hungría hizo una serie de afirmaciones sobre el estado de la economía del país y su posición en la guerra de Ucrania al lanzar el manifiesto europeo de su partido. The Cube comprueba el discurso.

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pronunció recientemente un discurso en el que presentó el manifiesto de su partido ultranacionalista de derecha Fidesz - Unión Cívica Húngara.

El discurso está lleno de afirmaciones según las cuales Fidesz ha mejorado significativamente la economía de Hungría y ha evitado que el país se vea arrastrado a la guerra de Rusia en Ucrania.

The Cube examinó algunas de las afirmaciones más importantes para comprobar si son ciertas.

Afirmación: Fidesz puso de nuevo en pie la economía de Hungría después de que la izquierda la llevara a la quiebra

Esto no es cierto: Hungría no se declaró en quiebra en 2009, el último año del ex primer ministro Ferenc Gyurcsány.

La denominada Comisión Manos Limpias, convocada tras la victoria electoral de Orbán en 2010, tampoco pudo encontrar ninguna prueba sustancial de mala conducta financiera.

Afirmación: En la actualidad, un millón de personas más trabajan en Hungría y los salarios se han triplicado

Esto es cierto: de hecho hay un millón más de personas trabajando en Hungría que antes.

Sin embargo, László Csaba, profesor de Economía Política Internacional en la Universidad Centroeuropea de Viena, aseguró a The Cube que el valor del PIB de Hungría en euros apenas está por encima de lo que era hace una década: "En términos económicos, la productividad de los factores no ha aumentado, por lo que no se ha conseguido alcanzar la media de la UE. Estamos en la trampa de la renta media".

Si bien también es cierto que Fidesz ha triplicado con creces el salario mínimo y ha aumentado el salario promedio casi tres veces desde que llegó al poder, Csaba señaló que esto ocurrió principalmente durante los años electorales, especialmente en 2022.

Afirmación: La economía de Hungría casi se ha duplicado en 14 años

Esto es cierto en términos nominales, pero no refleja los cambios relativos a lo largo del tiempo.

Según Eurostat, Hungría se encuentra entre los estados miembros de la UE con un consumo individual real per cápita más bajo, un 28% por debajo de la media de la UE.

Csaba dijo que las cifras "no son muy impresionantes" y añadió que los analistas del gobierno han estado trabajando en indicadores alternativos para tratar de sugerir que el país está mejor de lo que realmente está.

Afirmación: Gracias a Fidesz, Hungría se ha mantenido al margen de la guerra de Rusia en Ucrania, y los "burócratas de Bruselas" financian a la izquierda belicista de Budapest

No existe una "izquierda a favor de la guerra" en Hungría, ya que todas las partes están en contra del conflicto, dijo a The Cube, Zsolt Enyedi, profesor de Ciencia Política de la Universidad Centroeuropea de Viena.

Sin embargo, señaló que las organizaciones occidentales habían ayudado a financiar a los partidos de oposición húngaros para reducir las disparidades entre sus gastos y los de Fidesz.

"La propia Fidesz recibió mucho apoyo en el pasado de organizaciones como la Fundación Adenauer", añadió Enyedi.

También dijo que era "absurdo" sugerir que Fidesz ha mantenido a Hungría fuera de la guerra, ya que solo hay dos partes involucradas en el conflicto: Rusia y Ucrania.

Afirmación: Los líderes europeos están a un paso de enviar tropas a Ucrania

De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron ha planteado la posibilidad de que los soldados de la OTAN ayuden a Kiev de alguna forma.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, también sugirió que su país podría albergar armas nucleares.

Pero incluso si esto sucediera, la mayoría de los expertos coinciden en que no significaría que la guerra estuviera a un paso, según Enyedi.

"Resulta particularmente gracioso que Orbán describa las posiciones antirrusas como parte de un paquete progresista de izquierda", añadió. "Macron y Duda no son políticos de izquierda, la mayor parte de la derecha europea está en contra de Putin".