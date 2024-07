Se han disparado los rumores en las redes sociales de que un candidato del partido populista de derechas Reform en las recientes elecciones del Reino Unido no era real

PUBLICIDAD

Una foto de Mark Matlock, candidato a diputado por Reform UK en la circunscripción de Clapham y Brixton Hill, al sur de Londres, ha desatado una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que el partido de extrema derecha presentara candidatos falsos a las elecciones.

La foto, que parece haber sido alterada digitalmente, hizo correr el rumor de que Matlock no existía, lo que llevó a afirmaciones más amplias de que Reform también había presentado candidatos inexistentes en otros escaños.

Estos rumores se vieron alimentados por otras afirmaciones de que Matlock no había aparecido en ninguna reunión electoral y que sus candidatos rivales nunca se habían reunido con él. Tampoco se presentó al recuento cuando se anunciaron los resultados electorales en la madrugada del 5 de julio.

Esta foto de Matlock hizo que los rumores se esparcieran rápido por las redes sociales. Reform UK

A pesar de todas las afirmaciones, no hay pruebas reales de que Reform presentara candidatos falsos o inexistentes. Varios medios de comunicación nacionales, como 'The Guardian', la 'BBC'** y 'Sky News', han confirmado la identidad de Matlock. También apareció en 'GB News'** unos días después de las elecciones para hablar de las acusaciones.

Un fotograma de 'GB News' mostrando a Matlock junto a su foto alterada. GB News

Dijo que no había asistido al recuento de votos porque padecía neumonía, repitiendo lo que dijo en X antes de que se anunciaran los resultados. En cuanto a su supuesta foto generada por la IA, Matlock declaró a 'The Guardian'** que la imagen había sido alterada para cambiar su corbata y su traje, ya que no pudo llegar a tiempo a un fotógrafo. Finalmente, Matlock quedó quinto en su escaño, con menos de 2.000 votos, mientras que Bell Ribeiro-Addy ganó para el gobernante Partido Laborista con más de 24.000.

Candidatos de papel

Aunque ninguno de los candidatos de Reform parece ser falso, la 'BBC'** informa de que el partido tuvo dificultades para encontrar candidatos y que, en algunos casos, tuvieron que reclutar a amigos y familiares de miembros del personal para que se presentaran.

Algunos de ellos acabaron haciendo muy poca campaña, si es que la hicieron. Los llamados "candidatos de papel", que aparecen en las papeletas pero no dan la cara, son una característica común de las elecciones británicas.

Esto se debe a que los partidos políticos reciben más de 22.000 libras (26.000 euros) por cada escaño ganado y otras 45 libras por cada 200 votos obtenidos.Además de este incentivo económico para presentar candidatos en cada circunscripción, Reform afirma que hacerlo aumenta la democracia, ya que da la oportunidad de votar al mayor número posible de personas del país.

Todo esto llega después de que un candidato de AI se presentara a las recientes elecciones generales del Reino Unido: AI Steve se presentó por la circunscripción de Brighton Pavillion, pero sólo obtuvo 179 votos.

Su creador, Steve Endacott, había dicho que quería que su avatar estuviera presente en la Cámara de los Comunes para combatir la desilusión de la población británica con la política. "Intentaré utilizar la tecnología para conectar directamente con las opiniones de mis electores", declaró en el momento de la elección.

El Reino Unido no es ajeno a los candidatos electorales novedosos. No es raro ver a personajes como Elmo, el Conde Binface o Barmy Brunch competir por un escaño junto a políticos más típicos.

Por desgracia, el Reino Unido tendrá que esperar un poco más antes de que un parlamentario de inteligencia artificial ocupe un escaño en el Parlamento.