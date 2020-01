La Cámara de los Comunes da 'luz verde' al Brexit

El partido conservador del primer ministro Boris Johnson se impuso con 330 votos a favor y 231 en contra. Una clara diferencia que, sin embargo, no garantiza un éxito inmediato. Dado que los conservadores no cuentan con una mayoría asegurada en la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido, la tramitación del Brexit podría sufrir retrasos.

House of Commons

ASSOCIATED PRESS

