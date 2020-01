El miedo al día después del Brexit cala en las empresas griegas

Hace unos días, el Gobierno griego presentó un proyecto de ley para hacer frente a problemas ligados al Brexit, especialmente, si no se llega a un acuerdo. La normativa regula asuntos como el reconocimiento del derecho de residencia de los ciudadanos británicos establecidos en Grecia o las condiciones de entrada y salida del país.

"Nos han dicho que no debemos tener miedo, que todo saldrá bien, pero, al mismo tiempo no tenemos instrucciones específicas sobre qué hacer cuando se active el Brexit", se lamenta Fotis Talantzis.

"La incertidumbre que existe ahora, y que ha estado ahí durante muchos años, debe detenerse definitivamente. Todo el mundo está esperando el acuerdo final, y no se sabe si esto se logrará a finales de año, o si se necesitará más tiempo", añade.

A Iraklis le preocupa sobremanera saber si Gran Bretaña seguirá siendo o no un entorno especialmente favorable para los negocios.

"Nos preocupa, como a la mayoría de las empresas, qué va a pasar con la movilidad de los empleados, porque ahora podemos movernos libremente entre los dos países y en cualquier lugar de la Unión Europea, podemos contratar fácilmente a alguien de la UE en el Reino Unido y lo mismo ocurre con Grecia. No sabemos qué va a pasar con las transacciones, con las transferencias de fondos, con los impuestos, con el IVA de los servicios que se venden desde Gran Bretaña a otros países europeos...", explica Iraklis Bourantas.

