Cuando Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de enero, los 27 líderes de los demás países europeos firmarán un mandato que se entregará a Bruselas para iniciar esas negociaciones. Por lo tanto, las conversaciones no podrán comenzar hasta marzo, y hay gente muy preocupada, particularmente los partidos de la oposición, de que tener entonces sólo 10 meses para tratar de llegar a un acuerdo comercial sea muy ajustado. Normalmente lleva años hacerlo, así que sólo podría ser un acuerdo esquelético, a pesar de que el primer ministro desea conseguir un acuerdo completo y exhaustivo.

Sobre el acuerdo comercial cree que sería imposible tenerlo para finales de 2020, algo con lo que Johnson no está de acuerdo.

Seguirán siendo "los mejores amigos", pero "no estarán tan cerca como antes" después del Brexit, ha dicho Von der Leyen.

