España y Reino Unido deben negociar la situación de Gibraltar después del Brexit. En el Peñón, el 96% votó por la permanencia en la UE.

Mientras los memorandos firmados tratan de evitar el aislamiento territorial de Gibraltar. El Ministro principal Fabien Picardo ha anunciado que no habrá cambios inmediatos durante el periodo de transición hasta finales de 2020.

"Otros microestados en Europa se benefician de un espacio común con Schengen para viajar, incluso si no forman parte del sistema de información de Schengen. Es posible moverse con fluidez entre la UE y esos microestados, ¿Tiene sentido para la Unión Europea que un pequeño enclave de 7 kms cuadrados en el extremo sur de España no sean accesibles para los ciudadanos europeos? No, no creo que lo hagan", aseguraba en esta entrevista, Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar.

En Gibraltar se hacen mil preguntas sobre las relaciones con España después del Brexit. La soberanía es uno de los temas clave del estratégico peñón.

¿Gibraltar español? Bueno, ahora España es una democracia europea moderna, y debe dejar atrás la idea de usurpar la soberanía a Gibraltar, sin que el pueblo de Gibraltar sea consultado en ese proceso", concluye Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar

La mayoría en el Peñón votó contra el Brexit, por lo que Gibraltar podría aspirar a un régimen de cosoberanía con España. Todo dependerá de las negociaciones sobre este punto estratégico de tráfico internacional.