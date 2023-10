Por Euronews en español

El tercer y hasta ahora último mandato de Fico concluía con su dimisión en 2018, en medio de protestas masivas por el asesinato del periodista Ján Kuciak.

PUBLICIDAD

Robert Fico se ha convertido, de nuevo, en el nuevo primer ministro de Eslovaquia. Su partido, el populista de izquierdas Smer-SD, ganaba hace tres semanas las elecciones legislativas con el 23 % de los votos, superando al liberal Eslovaquia Progresista, de orientación proeuropea.

Este miércoles, juraba su cargo por cuarta vez en el Palacio Presidencial de Bratislava para ponerse al frente de un Ejecutivo de coalición. Serán en total tres partidos, uno de ellos marcadamente prorruso, el Partido Nacional Eslovaco (SNS). En las calles de la capital, algunos ciudadanos confesaban a Euronews lo que esperan de este nuevo Gobierno.

"Lo que esperamos económicamente de los próximos años no es nada bueno, así que esperemos que no sea tan malo como parece en este momento", confesaba un joven de la capital. "Desde el punto de vista demográfico, esperemos que no se vaya demasiada gente joven y preparada de este país, y esperemos que tampoco haya una reacción violenta en términos de derechos humanos".

"No tenemos dinero después de la guerra en Ucrania y el Covid, pero quizá tengamos un Gobierno más estable y menos ira. Eso espero", decía otro entrevistado.

¿Un aliado para Orbán?

El tercer y hasta ahora último mandato de Fico concluía con su dimisión en 2018, en medio de protestas masivas por el asesinato del periodista Ján Kuciak, que había estado investigando la corrupción en las altas esferas del país. En verdad, la resurrección política de Fico no deja de ser toda una sorpresa.

Fico, de tendencia prorrusa y crítico con la ayuda de los 27 a Ucrania, quería formar Gobierno cuanto antes para poder representar a Eslovaquia en la cumbre de la Unión Europea. Podría ser una figura importante en la política europea de los próximos años, ya que será el único aliado europeo de Viktor Orbán en muchos asuntos, tras el reciente cambio de Gobierno en Polonia.