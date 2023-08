Con un cartel estelar de películas, la 80 edición de este año parece que va a ser una de las mejores...

El Festival de Cine de Venecia, uno de los acontecimientos más prestigiosos de la industria cinematográfica mundial, inaugurará su 80ª edición la semana que viene, y no podríamos estar más emocionados.

Estaremos ahí, pendientes de tantas películas como sea humanamente posible, para ofrecerle toda la cobertura cinéfila posible.

Aunque las actuales huelgas en Hollywood impidan que todas las grandes estrellas desfilen por la alfombra roja este año, la cartelera de películas sigue siendo impresionantemente buena. Y no es para menos, ya que Venecia se ha ganado a pulso la reputación de ser la plataforma a la que acuden los futuros galardonados para sus estrenos.

En su 80ª edición, el festival de cine más antiguo del mundo ha preparado una selección de lo más interesante. Aquí están las que más nos entusiasman, limitándonos a los títulos de la competición, para no eternizarnos.

Aquí van... (Y eche un vistazo al vídeo de arriba para conocer más detalles sobre lo que le espera este año en el Lido).

El asesino

D: David Fincher

The Killer Netflix

La última vez que el célebre cineasta David Fincher estuvo en Venecia, estrenó "El club de la lucha"(1999). Este año vuelve con una adaptación de las novelas gráficas francesas de Alexis Nolent e ilustradas por Luc Jacamon. Fincher lleva años trabajando en "Elasesino", y es uno de los títulos más esperados del Festival de Venecia de este año. La película -descrita por Fincher como "un noir brutal, sangriento y elegante"- trata de un metódico asesino a sueldo (Michael Fassbender) que se resquebraja psicológicamente cuando empieza a desarrollar conciencia. Entonces se encuentra en el lado equivocado de una persecución tras un trabajo fallido. Teniendo en cuenta que Fincher es incapaz de hacer una mala película, que el guionista de "Se7en", Andrew Kevin Walker, se encarga de la adaptación, y que contaremos con una banda sonora original de Trent Reznor y Atticus Ross, colaboradores habituales, hay muchas razones para estar entusiasmados con esta elección de la Competencia. Y por si fuera poco, Tilda Swinton también participa. Vendido.

Origen

D: Ava Duvernay

Origin J4A - ARRAY

La cineasta nominada al Oscar, Ava Duvernay, hace historia este año en el Festival de Venecia al convertirse en la primera mujer afroamericana en la competición. Su último largometraje está basado en el libro de no ficción de Isabel Wilkerson, ganador del Premio Pulitzer, Casta: "The Origins of Our Discontents", y está protagonizada por Aunjanue Ellis-Taylor ("ElreyRicardo") y Vera Farmiga ("Infiltrados", "Código fuente"), además de Audra McDonald, Nick Offerman y Connie Nielsen. Origen aborda la desigualdad racial sistémica en Estados Unidos y explorará la jerarquía de los injustos sistemas de castas que han conformado América. Con las películas de Duvernay "When They See Us", "13th" y "Selma", puede estar seguro de que será una película conmovedora y contundente.

Maestro

D: Bradley Cooper

Maestro Netflix

Bradley Cooper estrenó en Venecia su debut como director, Ha nacido una estrella, de 2018. Fue la plataforma perfecta, ya que la película recibió ocho nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Cooper. Vuelve al Lido con su segundo trabajo como director, en el que interpreta al legendario compositor Leonard Bernstein, junto a Carey Mulligan como su esposa, la actriz y activista Felicia Montealegre. La película abarca 30 años de la vida de Bernstein y se centra más en la relación con su esposa (Carey Mulligan) que en su propia música, o en su nariz protésica. Ya se habla de ella en los primeros premios, así que estamos impacientes por ver si Cooper está a la altura. Solo esperemos que Rami Malek no le robe el Oscar a Cooper el año que viene como hizo en 2019.... Todavía nos estamos curando.

El Conde

D: Pablo Larraín

El Conde Netflix

Jackie y Spencer vieron al director chileno Pablo Larraín explorando la historia. Vuelve a Venecia con la historia en la mente, pero de una manera diferente. "ElConde" es una obra gótica de ficción histórica revisionista que imagina al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que sigue chupando sangre, literal y metafóricamente. Abordando el trauma persistente de la dictadura, la película de Larraín - rodada en glorioso blanco y negro por el veterano director de fotografía de Todd Haynes, Ed Lachman - parece mezclar el realismo mágico con una premisa disparatada que promete mucho. Teniendo en cuenta que ya exploró la persistente tiranía del dictador en la impresionante (y nominada al Oscar) No, de 2012, "_El Conde"_parece que podría ser una de las películas a tener en cuenta en la ceremonia del León de Oro.

Pobrecitos

D: Yorgos Lanthimos

Poor Things Searchlight Pictures

El maestro griego de todo lo surrealista y el humor negro, la última película de Yorgos Lanthimos -su primera desde su estreno en Venecia en 2018, La favorita se desarrolla como un "Frankenstein" de género cambiado. Emma Stone interpreta a una mujer devuelta a la vida por un científico loco (Willem Dafoe). Se escapa con Mark Ruffalo (¿quién no lo haría?) y cada vez es más consciente de su humanidad... y de sus voraces apetitos sexuales. Los tráileres de esta película parecen indicar algo un poco más convencional para Lanthimos, pero no sería la primera vez que el marketing subestima una película. Esperemos que ofrezca emociones surrealistas e idiosincrásicas. Y algo de hemoglobina estaría bien.

Holly

D: Fien Troch

Holly Unifrance

El festival de este año ha dado mucho de sí en lo que se refiere a películas de terror o relacionadas con el terror. Poor Things y sus inclinaciones góticas; El Conde y su vuelta de tuerca al género vampírico... Y luego está Holly. La directora belga Fien Troch_(Home_) vuelve al Lido con una película sobre una chica de 15 años con un don/maldición. Holly puede hacer que los demás se sientan en paz cuando están en su presencia. No hay nada malo en ello... Excepto cuando la gente empieza a intentar aprovecharse de ella. Explora el tema de la incomodidad en la adolescencia y, según el director del festival, Alberto Barbera, es "una historia de amor que juega con los tropos del género de terror".

El mal no existe

D: Ryûsuke Hamaguchi

Evil Does Not Exist Venice Film Festival

Menudo año tuvo el maestro japonés Ryûsuke Hamaguchi en 2021, con el doblete de la oscarizada Drive My Car y las menos vistas pero igualmente brillantes Wheel of Fortune y Fantasy. Este año, sorprendió a todos con el anuncio de su nueva película, El mal no existe. Salió de la nada y entró directamente en la selección de competición de Venecia. No nos quejamos. Ambientada en un pequeño pueblo de Japón, seguiremos cómo una gran corporación de Tokio planea construir un enorme refugio para glamping, sin mucha consideración por los habitantes que se verán obligados a presenciar cómo una estructura poco respetuosa con el medio ambiente se apodera de sus hogares. Parece una historia con conciencia social, el trampolín perfecto para que Hamaguchi cuente otra devastadora historia humana.

La Bête

D: Betrand Bonello

Le Bête Arte France Cinéma; Les Films du Bélier

La película de ciencia ficción de Betrand Bonello nos sumerge en un futuro cercano en el que las emociones se han convertido en una amenaza. Gabrielle (Lea Seydoux) decide finalmente librarse de ellas, utilizando una máquina que la sumergirá en sus vidas pasadas y la librará de todos los sentimientos fuertes. Entonces conoce a Louis (George MacKay), y su conexión complicará las cosas. Inspirado libremente en la novela de 1903 de Henry James "La bestia en la jungla", este ambicioso proyecto suena increíblemente tentador, sobre todo si explora la complejidad (y belleza) inherente a las conexiones emocionales. Apúntanos.

Ferrari

D: Michael Mann

Ferrari Neon

Es la primera película de Michael Mann en más de ocho años. Y ocho años es mucho tiempo, sobre todo después de la mediocre Blackhat. Así que las expectativas son altas para Ferrari, un biopic protagonizado por Adam Driver como Enzo Ferrari, el piloto de carreras italiano convertido en empresario automovilístico, y Penélope Cruz como su esposa, Laura. El resto del reparto lo completan Shailene Woodley, Jack O'Connell y Patrick Dempsey. Considerada una obra de amor para Mann, que lleva intentando rodar Ferrari desde el año 2000 (con Christian Bale y Hugh Jackman en un principio), la película recorrerá la vida del magnate del motor. Y teniendo en cuenta la habilidad del apropiadamente llamado Driver para encarnar a famosos italianos -después de su papel de Maurizio Gucci en House of Gucci en 2021-, esperamos mucho de este (esperemos) intenso biopic.

Priscilla

D: Sofia Coppola

Priscilla A24

Llega después de Elvis, el opus maximalista de Baz Luhrmann del año pasado que fue un éxito de 288,7 millones de dólares en taquilla e introdujo a toda una nueva generación al Rey del Rock 'n' Roll, Adaptación del libro de Priscilla Presley de 1985 'Elvis y yo', Priscilla pretende contar un lado diferente de la historia del Rey. La directora Sofia Coppola ("Virgin Suicides", "Lost in Translation") seguirá a la viuda del Rey, Priscilla Presley (Cailee Spaeny - "Pacific Rim Uprising", "Bad Times at the El Royale") y su vida con Elvis (Jacob Elordi - "Euphoria"). Coppola ha descrito la película como "María Antonieta en Graceland" y las primeras imágenes prometen una obra de época con cierto grado de autenticidad, sobre todo teniendo en cuenta que Priscilla Presley es productora de la película. Crucemos los dedos para que haga por Priscilla lo que Jackie, de Pablo Larraín, hizo por Jackie Kennedy.

Fuera de competición, otros títulos que estamos deseando ver son Daaaaaali, de Quentin Dupieux ; la película de acción experimental Aggro Dr1ft, de Harmony Korine; Gasoline Rainbow, de los hermanos Ross (que, si es tan brillante como Bloody Nose, Empty Pockets, de 2020, debería ser uno de los platos fuertes); Menus-Plaisirs Les Troisgros, del veterano documentalista Fredrick Wiseman, una excursión entre bastidores al mundo de la venerable restauración francesa; y The Caine Mutiny Court Marshall, la última película del fallecido William Friedkin, estrenada el mismo año del 50 aniversario de El exorcista.

El Festival de Venecia se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre. Para no perderse nada de lo que ocurre este año en el Lido, permanezca atento a las reseñas y artículos diarios de Euronews Cultura.