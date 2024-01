Barbie desprecia los Premios Óscar: ¿es cierto que fueron sexistas?

Internet protesta contra la Academia por no haber nominado a Margot Robbie y Greta Gerwig como mejor actriz y mejor directora por "Barbie".

Esta semana se han anunciado las nominaciones a los Oscar. Barbie, la película aclamada por la crítica, ha obtenido un total de ocho nominaciones, entre ellas las de mejor película, mejor actor de reparto para Ryan Gosling y mejor actriz de reparto para America Ferrera.

Sin embargo, Greta Gerwig y Margot Robbie no han sido nominadas como Mejor Directora y Mejor Actriz, respectivamente. Los fans no tardaron en compartir en las redes sociales su incredulidad y su enfado. Los protagonistas de Barbie, Gosling y Ferrera, no se contuvieron.

En un comunicado, Gosling afirmó que "ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin el talento, garra y genialidad (de Robbie y Gerwig). Decir que me decepciona que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarme corto". En cuanto a Ferrara, aseguró a Variety: "Me decepcionó increíblemente que no estuvieran nominadas".

Para muchos, desairar a Gerwig y Robbie revelaba que la Academia no entendía la película en absoluto, destacando la ironía de nominar a Ken en lugar de a Barbie, y subrayando que el mensaje de la película sobre las dificultades de las mujeres para ser reconocidas por sus contribuciones en una sociedad misógina caía en saco roto.

"Sigue siendo tan fácil para Hollywood pasar por alto y descartar las contribuciones artísticas de las mujeres... ¡ INCLUSO CUANDO ES EL OBJETIVO DE LA PELÍCULA MÁS GRANDE DEL AÑO!", se lamentó la estratega política Jennifer Palmieri, que fue directora de comunicación en la Casa Blanca para el expresidente Obama.

Sobre este mismo tema se pronunció Hillary Clinton, cuyo tuit elogiando a Robbie y Gerwig fue objeto de burlas en Internet. Clinton escribió: "Greta y Margot, aunque puede doler ganar la taquilla pero no llevarse el oro a casa, vuestros millones de fans os adoran. Ambas sois mucho más que Kenough. #HillaryBarbie".

Algunos comentaron cómo el mensaje de Clinton era "de mal gusto", por lo que debería ser "juzgada en La Haya", y que el mensaje "olía a perdedor por todas partes." Un usuario X llegó a lamentarse: "Es como si el mundo entero conspirara para hacerme odiar una película que vi y DISFRUTÉ".

Afortunadamente, también hubo alguna muestra de apoyo divertida, la más llamativa la de la policía australiana anunciando en Facebook que estarían "investigando" después de que a Robbie (que nació en Queensland) le robasen en los Oscar.

Gosling, pero no Robbie en la categoría de interpretación Jaap Buitendijk/Warner Bros. Entertainment Inc./via AP

Barbie es una buena película.Sin embargo, no ha sido la mejor película de 2023 (ni tampoco la mejor de Gerwig; ese honor corresponde a Mujercitas), pero en Euronews Culture la hemos disfrutado. El éxito de Barbie fue merecido y no se puede negar. Tampoco su impacto cultural, que será recordado, con o sin desaires.

Dicho esto, los dos desaires de Barbie en los Oscar no son sexistas. Para poder argumentar esta afirmación, empecemos por el significado de la palabra "desaire". No fue desairada. La película obtuvo 8 nominaciones, incluida la codiciada Mejor Película, lo que significa que Robbie, como productora, consiguió una nominación. Es la cuarta película con más nominaciones, por detrás de Oppenheimer (13),Pobres criaturas (11) y Los asesinos de la luna (10).

A pesar de que no fue nominada como directora, Gerwig se convirtió en la primera mujer que ha dirigido tres películas nominadas a la Mejor Película (Lady Bird, Mujercitas, Barbie). Tal vez centrarse en ese logro impresionante.

Es muy fácil señalar a la Academia, que se ha enfrentado a muchas críticas merecidas en los últimos años por cuestiones relacionadas con la diversidad, y hay pruebas empíricas que demuestran que las mujeres siguen siendo ignoradas.

Por ejemplo, un estudio de 2020 del Emerson College, escrito por Kenneth Grout y Owen Eagan, titulado "Oscar is a Man: Sexism and the Academy Awards" ("El Oscar es un hombre: el sexismo y los premios de la Academia"), concluyó que los ganadores de la categoría de Mejor Película tienen casi el doble de probabilidades de contar con actores protagonistas masculinos.

Queda mucho camino por recorrer y compensar, y el statu quo patriarcal sigue estando muy presente. Sin embargo, es evidente que las nominaciones de 2024 muestran un (lento) progreso. Por ejemplo, este año es la primera vez que tres películas nominadas a Mejor Película han sido dirigidas por mujeres: Anatomía de una caída (Justine Triet), Vidas pasadas (Celine Song) y Barbie.

Lily Gladstone (nominada) y Leonardo DiCaprio (no nominado) en Los asesinos de la luna Apple TV+, Paramount Pictures

Otros ejemplos son la diversidad de los nominados en general. Por ejemplo, Gladstone, Los asesinos de la luna, hizo historia como la primera mujer indígena nominada a mejor actriz, y Colman Domingo, el actor de Rustin, es el primer afrolatino nominado a mejor actor, y el primer nominado abiertamente gay en la categoría desde Ian McKellen por Dioses y monstruos hace 25 años.

También hay otras directoras que han sido desairadas y que posiblemente merecían más que Gerwig en términos de arte. Sólo porque su película fuera la más taquillera de 2023, con 1.440 millones de dólares en todo el mundo, no significa que automáticamente se le deba un reconocimiento.

Lo mismo ocurre con Robbie, ya que hubo muchas grandes actuaciones el año pasado. La suya fue una de ellas, pero cuando se mira a las actrices preseleccionadas, es difícil argumentar que fue eclipsada. Quizá, a la hora de la verdad, Emma Stone (Pobres Criaturas) o Sandra Hüller_(_Anatomía de una caída), entre otras, ofrecieron interpretaciones más sólidas.

¿Dónde están sus indignados posts en X con el hashtag apropiado?

A fin de cuentas, el hecho de que Barbie no haya sido elegida Mejor Director o Mejor Actriz no es sexismo. Puede parecerlo superficialmente, pero es sólo que la película no pasó el corte. Así de simple.

"Espera, Ryan Gosling fue nominado por su papel de Ken, ¿pero Margot Robbie no fue nominada por Barbie? ¡¿Y Greta fue desairada como mejor directora?! Vaya manera de justificar el argumento literal de la película @TheAcademy", escribió un usuario X.

Sí, el paralelismo es divertido, pero no significa que los jueces de la Academia no lo entendieran. Simplemente eligieron de forma diferente. Y aunque la decepción es comprensible, alimentar esta indignación desvía la atención de otros nominados merecedores y de sus importantes logros.

"Que nominen a Ken y no a Barbie es muy apropiado para una película sobre un hombre que descubre el poder del patriarcado en el mundo real", escribió otro.

De nuevo divertido, pero nadie se quejaba de que la canción "I'm Just Ken", cantada en la película por Ken (Ryan Gosling), se convirtiera en el clip más viral de la película y eclipsara al resto de la banda sonora.

La gente sólo está molesta porque Gerwig y Robbie no fueron nominadas en las categorías que querían. Son las nominaciones a los premios Óscar, por lo tanto, son a veces aleatorias y duras por su naturaleza eliminatoria.

La 96ª edición de los Oscar se celebrará el 10 de marzo, con Jimmy Kimmel como presentador.