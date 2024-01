Por Euronews

"La sociedad de la nieve", de J.A. Bayona (Mejor película internacional, Mejor Maquillaje y Peluquería); y "Robot Dreams", de Pablo Berger (Mejor película de animación), están entre las nominadas.

"Oppenheimer" de Christopher Nolan encabeza las nominaciones a los premios Oscar. Competirá en trece categorías. Le sigue 'Barbie' que ha tenido ocho nominaciones.

El filme de tres horas de Nolan, considerado como la favorito al premio a la mejor película, recibió nominaciones a mejor película; mejor dirección; y las nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; entre otras.

“Barbie”, de Greta Gerwig, logra ocho nominaciones, incluidas las de mejor película;Ryan Gosling como mejor actor de reparto; America Ferrera como mejor actriz de reparto; y dos nominaciones a mejor canción en “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”.

“Poor Things” obtuvo 11 nominaciones, y la cinta “Killers of the Moon” fue nominada a 10 premios Oscar.

Lily Gladstone, protagonista de “Killers of the Flower Moon”, se convierte en la primera indígena estadounidense nominada a mejor actriz. Por décima vez, Martin Scorsese fue nominado a mejor director. Leonardo DiCaprio, sin embargo, no ha sido nominado al premio al mejor actor.

Los Oscar se entregarán el 10 de marzo y serán transmitidos por ABC en Estados Unidos.