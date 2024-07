Las mejores cosas que hacer y ver en Europa esta semana

No todos los héroes van disfrazados como en los cómics. Mientras los mejores atletas del mundo se reúnen en París, te contamos cómo celebrar los Juegos Olímpicos en toda Europa.

Bienvenidos a una edición especial de actividades culturales de temática olímpica para ver y hacer esta semana (Deadpool y Lobezno probablemente participarían si fueran reales).

Paralelamente a los Juegos, se celebra la Olimpiada Cultural, un amplio abanico de actividades creativas gratuitas que se celebran por todo París y que se inspiran en los temas y valores de los Juegos Olímpicos.

También hemos recopilado lo mejor del cine, la televisión y la música de 2024, así que prepárense para un maratón de contenidos que les garantizará un buen sabor de boca en la línea de meta.

Les recordamos también la exposición de esculturas al aire libre de Fernando Botero en Roma, una muestra de atrezo cinematográfico icónico en Turín y una celebración de la chica de plástico favorita de todos en el Museo del Diseño de Londres.

Sólo nos queda decir: Preparados, listos, y a disfrutar de otra semana de recomendaciones de oro.

Exposiciones

Exposiciones sobre los Juegos Olímpicos de París 2024

'The Runners', 1924, por Robert Delaunay (1885–1941) óleo National Museum of Serbia

Si está en París con motivo de las Olimpiadas, vaya, hay mucho arte que ver paralelamente a todos los acontecimientos deportivos. De hecho, no sólo en París. Ciudades de toda Europa celebran el acontecimiento más importante del año: desde una exposición croata dedicada a los Juegos antiguos y modernos, hasta una muestra británica de obras y esculturas inspiradas en los Juegos de hace un siglo..

En el ojo de la tormenta: Modernismo en Ucrania, 1900-1930" en la Royal Academy (Londres, Reino Unido)

Boceto de Vadym Meller de la coreografía 'Máscaras' para la Escuela de Movimientos de Bronislava Nijinska, Kiev, 1919 Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine. © Vadym Meller

Esta exposición, una sorprendente colección de arte modernista ucraniano de 1900 a 1930, recoge las expresiones de una nación atribulada y desgarrada por la guerra durante siglos. Se exponen 65 obras -desde óleos a diseños teatrales- que representan la diversidad de estilos y las distintas identidades culturales que surgieron en esa época. También es una oportunidad para conocer a algunos de los mejores artistas del país, hasta ahora desconocidos, al tiempo que se sigue apoyando a las instituciones culturales que siguen luchando por protegerse tras la invasión rusa (todo lo que aquí se expone ha sido prestado por el Museo Nacional de Arte de Ucrania y el Museo de Teatro, Música y Cine de Ucrania, en Kiev). Hasta el 13 de octubre de 2024.

Películas

'Deadpool y Lobezno'

"Tu pequeño Universo Cinematográfico está a punto de cambiar para siempre", bromea Deadpool en uno de los primeros teasers de la próxima superproducción veraniega de Marvel... Corren malos tiempos para el MCU tras una serie de fracasos cinematográficos. Después de dominar la taquilla durante más de una década, parece que la fatiga de los superhéroes se ha instalado de lleno.

Pero si hay algo que podría traer de vuelta al público es un crossover entre Deadpool y Lobezno (¡con el traje original de los cómics!). Un equipo clásico para luchar contra el mal del fin del mundo, el emparejamiento de dos personajes queridos y un guión cargado de ingenio sardónico tiene el potencial de insuflar nueva vida al género - o terminar siendo otro chasquido de Thanos.

Nuestro crítico de cine residente David Mouriquand sacó las garras y no está del todo convencido de que sea el blockbuster salvador del MCU del año. Puedes leer su crítica completa aquí (en inglés, eso sí).

Programas de televisión

'Time Bandits' (Apple TV+)

Esta nueva serie de Apple TV+ es una adaptación del clásico de culto homónimo de Terry Gilliam de 1981 y está dirigida por los chiflados Jemaine Clement y Taika Waititi ('Flight of the Conchords', 'What We Do in the Shadows'), e Iain Morris ('The Inbetweeners'). Está protagonizada por Kal-El Tuck en el papel de Kevin, un niño de 11 años obsesionado con la historia, que se encuentra en medio de un enjambre de ladrones espaciales tras descubrir un portal a un universo paralelo en el que es posible viajar en el tiempo. También protagonizada por Lisa Kudrow como la líder de la banda, Penélope, y Clement como "Puro Mal", que intenta hacerse con un mapa robado, es una diversión aventurera que da un nuevo tono a un viejo clásico.

'Simone Biles: Rising' (Netflix)

Con sólo 27 años, Simone Biles es una de las mejores gimnastas del mundo. Ha ganado un total de 37 medallas olímpicas y mundiales, además de ser la primera gimnasta estadounidense en ganar cuatro medallas de oro en unos Juegos Olímpicos y seis títulos mundiales de all-around. En 2021 saltó a los titulares al retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio para centrarse en su salud mental tras sufrir una repentina pérdida de conciencia espacial, un fenómeno gimnástico conocido como "twisties". Este momento concreto es el centro de una nueva docuserie de Netflix de cuatro capítulos, que comienza en 2020 y se desarrolla hasta su próxima participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una poderosa mirada a la fortaleza mental necesaria para alcanzar las cimas físicas del éxito.

Música

La lista de reproducción definitiva de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024

Olympics playlist Canva images

Si hay algo que puede hacer que la energía y la emoción por los Juegos Olímpicos sean aún mayores que las del saltador de altura más alto, es una gran lista de reproducción temática de los Juegos Olímpicos. Tanto si estás organizando una fiesta temática, absorbiendo la energía de París o incluso preparándote para competir, estas canciones están diseñadas para captar la pasión y la diversidad de los Juegos. Y a todos aquellos que planeen romper a bailar con estas canciones: ¡cuidado, por favor!

Los mejores discos del año... Hasta ahora

Los mejores álbumes de lo que va de año (2024) Island - Atlantic - Fabiana Palladino - Columbia - EMI Records

David Mouriquand y Theo Farrant, de 'Euronews Culture', han sido unos valientes y han clasificado en los mejores álbumes de música que han cautivado sus oídos (y sus corazones) este año. Desde odiseas disco-pop hasta éxitos de club, pasando por el animado rap irlandés y la conmovedora narrativa country, han incluido a artistas de la talla de Khruangbin, Beyoncé, Kneecap, Nadine Shah, The Last Dinner Party y Charli XCX. Estos son lo 15 mejores álbumes del año hasta la fecha.