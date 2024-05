La 77ª edición del Festival de Cannes comienza la semana que viene (martes 14 de mayo). Aquí está todo lo que necesitas saber sobre las películas candidatas a la Palma de Oro que esperamos con impaciencia.

Una vez más, el Festival de Cannes ha desvelado un cartel de lujo, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta la selección estelar del año pasado.

Dejando a un lado el informe #MeToo que se cierne sobre las festividades, así como las huelgas que amenazan con descarrilar el festival (va a ser una edición ajetreada y estresante, sin duda), hemos hecho un resumen de lo que más esperamos este año en términos del séptimo arte.

Nos ceñimos a las películas a concurso, no queremos abrumarte. Ni a nosotros.

Estos son los 10 títulos que compiten por la Palma de Oro de este año y que esperamos con especial impaciencia, sin ningún orden en particular.

'El aprendiz'

Canadá - Irlanda - Dinamarca - Dirigida por Ali Abbasi

'El aprendiz' Festival de Cine de Cannes

Tras ganar el Oso de Plata en 'Diablo: a man apart', Sebastian Stan se pone más prótesis en la primera película en inglés del director iraní-danés Abbasi. La película sigue a Donald Trump como joven ejecutivo inmobiliario en el Nueva York de los años 70. Al parecer, hará "un trato fáustico" con el abogado derechista Roy Cohn**(** Jeremy Strong, de**la serie estadounidense 'Succession'** ). Más allá de la oportuna naturaleza de la película, teniendo en cuenta los actuales problemas legales de Trump y el déja-vu presidencial que se avecina, en caso de que esto cumpla con la prometedora premisa centrada en la corrupción y el engaño, Abbasi podría ser un serio aspirante a la Palma de Oro. El director ya ganó el premio Un Certain Regard en 2018 por su película de fantasía 'Border', y la estupenda 'Holy Spider'de 2022 ganó el premio a la Mejor Actriz en Cannes para Zahra Amir Ebrahimi. Oirás hablar mucho de ella.

'Anora'

Estados Unidos - Dirigida por Sean Baker

Anora Festival de Cine de Cannes

Baker no es un desconocido en la Croisette, ya que estrenó 'The Florida Project' en la Quincena de Realizadores en 2017 y 'Red Rocket' en Competición en 2021. Su última película trata de una joven trabajadora del sexo de Brooklyn que se casa de forma bastante impulsiva con el hijo de un oligarca ruso. El cuento de hadas se topa con un importante obstáculo cuando los padres de él toman un vuelo a Estados Unidos para forzar la anulación. Como es costumbre del guionista y director, el reparto está lleno de relativos desconocidos, pero incluye al actor de 'Compartimento Nº 6', Yuriy Borisov. Parece muy prometedora.

'Caught By The Tides'

China - Dirigida por Jia Zhangke

Caught By The Tides Festival de Cine de Cannes

El célebre director chino Jia Zhangke compite por sexta vez con 'Caught By The Tides' (Atrapados por la marea). Se trata de una epopeya romántica sobre una mujer (Zhao Tao) que busca a su amante cuando éste se marcha sin darle explicaciones. Es el primer largometraje narrativo del director desde 'Ash Is Purest White', de 2018 (que... vaya), y se rodó orgánicamente a lo largo de 23 años con el mismo reparto y equipo. Nos intriga.

'Emilia Pérez'

Francia - Dirigida por Jacques Audiard

Emilia Perez Festival de Cine de Cannes

Hablando de pilares de Cannes, el director francés Jacques Audiard encaja a la perfección. Tras sus títulos en competición 'Un profeta' (2009), 'De óxido y hueso' (2012), 'París, distrito 13' (2021) y, por supuesto, su ganadora de la Palma de Oro 'Dheepan' en 2015, Audiard ha demostrado una y otra vez que es seleccionado por todas las razones correctas.

Su melodrama musical ambientado en México trata sobre un jefe de un cártel que se somete a una cirugía de reasignación de sexo para retirarse del negocio, eludir a las autoridades y afirmar un nuevo género. Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez y Selena Gómez son los protagonistas, y la premisa es tan alocada como el reparto. Apúntanos.

'The Shrouds'

Canadá - Francia - Dirigida por David Cronenberg

The Shrouds Festival de Cine de Cannes

Desde 'Crash: Colisión' (1996) hasta 'Crímenes del futuro' (2022), el maestro canadiense del terror corporal ha participado en siete competiciones, pero la Palma de Oro le sigue siendo esquiva. Quizás no por mucho tiempo con su última apuesta, protagonizada por Vincent Cassel en el papel de un viudo afligido que inventa una controvertida tecnología que conecta a la gente con los muertos.

Ha sido bautizada como la película más personal de Cronenberg hasta la fecha, ya que perdió a su esposa en 2017. Estamos impacientes por ver qué nos tiene preparado esta vez el santo patrón de lo extraño, de 81 años.

'The Substance'

Reino Unido-Estados Unidos - Dirigida por Coralie Fargeat

The Substance Cannes Film Festival

¿Sangre? Sí. ¿Inclinaciones feministas? Sí. ¿Horror corporal? Comprobado. Oh, inyéctanos esto directamente en la vena central, por favor. Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid protagonizan lo que promete ser una historia llena de gore de la directora francesa que nos trajo su versión color caramelo de la sangrienta película de venganza, la acertadamente titulada 'Revenge', en 2017.

No se conocen muchos detalles de la trama de su segundo largometraje, que se ha mantenido en secreto para conseguir el máximo efecto. Pero no necesitamos saber más. El director de Cannes, Thierry Frémaux, la ha comparado con 'Titane', la reciente ganadora de la Palma de Oro de Julia Ducournau. Es más que suficiente. También parece un buen augurio, ¿no?

'Pájaro'

Reino Unido - Dirigida por Andrea Arnold

Bird Cannes Film Festival

La extraordinaria cineasta Andrea Arnold ('Fish Tank', 'American Honey', 'Cow') ha recibido este año en Cannes la Carrosse d'Or, que reconoce la carrera de cineastas innovadores. ¿Y si ganara dos veces? Se asocia con los omnipresentes Barry Keoghan y Franz Rogowski para contar la historia de unos personajes que viven al margen de la sociedad británica.

Sigue envuelta en un halo de misterio, pero cuenta con padres ausentes (y tatuados) que chocan con sus hijas (la recién llegada Nykiya Adams interpreta a una niña en la cúspide de la pubertad).

'Kinds Of Kindness'

Reino Unido - EE.UU. - Dirigida por Yórgos Lanthimos

Kinds Of Kindness Cannes Film Festival

No es ninguna sorpresa que esta película haya entrado en la lista. Las expectativas están por las nubes para el regreso de 'Lanthimos a la Croisette' con su colaboradora habitual Emma Stone, después de La favorita y la ganadora del León de Oro el año pasado (y cuatro veces oscarizada) Pobre de mí. En el reparto también figuran Jesse Plemons, Willem Dafoe, Joe Alwyn, Hong Chau y Margaret Qualley.

Esto es lo que sabemos (sobre todo por los tráilers): se trata de una película antológica apodada "fábula tríptica"; hay baile; se arrastran cadáveres por los pasillos; un policía se alarma porque su mujer desaparecida regresa y parece ser otra persona; y alguien anhela ser un líder espiritual. Haga de todo ese glorioso lío lo que quiera. Una cosa es segura: ¿Otra comedia negra surrealista y poco convencional del maestro indiscutible de la Weird Wave griega que vuelve a trabajar con el escritor Efthimis Filippou, coautor de todas sus primeras películas? Sí, por favor.

'Megalópolis'

Estados Unidos - Dirigida por Francis Ford Coppola

Megalopolis Cannes Film Festival

Otra de las grandes apuestas. El dos veces ganador de la Palma de Oro Francis Ford Coppola ('La conversación'; 'Apocalypse Now') vuelve a la competición con una epopeya autofinanciada de 120 millones de dólares protagonizada por Adam Driver en el papel de un arquitecto con un plan maestro para reconstruir la ciudad de Nueva York tras una catástrofe de dimensiones distópicas.

El resto del reparto incluye a Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Talia Shire, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, Shia LaBeouf y Dustin Hoffman. Aparentemente influenciado por H.G. Wells y las conspiraciones del Imperio Romano, este proyecto pasional de 135 minutos de duración lleva más de dos décadas gestándose para el director de 'El Padrino', que no se ponía detrás de la cámara desde la desastrosa 'Twixt', de 2011. Da la sensación de que podría ser la epopeya que necesitamos ahora mismo, o un fracaso arrogante. Sea lo que sea, estamos expectantes.

'La semilla de la higuera sagrada'

Irán - Francia - Dirigida por Mohammad Rasoulof

The Seed Of The Sacred Fig Cannes Film Festival

Otro título del que se habla mucho, pero lamentablemente por todas las razones equivocadas. Es la primera vez que Rasoulof, ganador de un Oso de Oro, participa en la competición de Cannes, después de haber sido premiado en 'Un Certain Regard'. Sin embargo, el director no asistirá, ya que ha sido condenado a ocho años de prisión y flagelaciónen Irán por delitos contra la seguridad nacional. El cineasta lleva años en el punto de mira del régimen autoritario, y el momento de esta sentencia parece ser un intento de eliminar la película por completo del festival.

Esperemos que se mantengan firmes, ya que la voz de Rasoulof debe ser escuchada, al igual que sus críticas a la represión de la República Islámica. Todavía no se conocen los detalles del argumento, pero se rumorea que 'La semilla de la higuera sagrada' presenta a un juez del Tribunal Revolucionario de Teherán que se enfrenta a las consecuencias de las protestas nacionales, y cómo se vuelve paranoico cuando desaparece su arma.

Menciones honoríficas en Fuera de concurso y secciones paralelas

'Furiosa: Una saga de Mad Max': Difícil de ignorar, ya que George Miller regresa a su querida franquicia Mad Max con una precuela de la trepidante 'Mad Max: Fury Road' de 2015. Esperemos que esté a la altura de lo que parece una referencia imposible de superar.

'El segundo acto': El siempre prolífico absurdista francés Quentin Dupieux inaugura el festival 2024 con una metacomedia protagonizada por Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard, como cuatro personajes varados en un café, con una joven que lleva a su novio a conocer a su padre.

'Rumores': Los directores canadienses Evan Johnson, Galen Johnson y Guy Maddin cuentan con Alicia Vikander y Cate Blanchett en una oscura sátira sobre líderes mundiales que se reúnen en una cumbre del G7 y luego se pierden en el bosque. Delicioso. Además, Blanchett parece el hijo bastardo de Hillary Clinton y Ursula von der Leyen. Podría ser una buena dosis de comedia negra.

'The Balconettes:Portrait of a Lady on Fire', de Noémie Merlant, vuelve con su segundo largometraje, tras su debut en 2021 con 'Mi Iubita, Mon Amour', que se estrenó en Cannes en una proyección especial. Crucemos los dedos para que esta comedia de terror destaque.

'Moi Aussi': el polémico cortometraje documental de Judith Godrèche sobre el movimiento #MeToo.

'American Horizon': Kevin Costner desempolva su sombrero de vaquero director para su primer largometraje en 21 años. Es la primera parte de dos. Suena agotador. Pues adelante.

Ahí lo tenemos, y apenas hemos arañado la superficie.

La 77ª edición del Festival de Cannes se celebrará del martes 14 de mayo al sábado 25 de mayo de 2024. Siga atento a 'Euronews' Cultura para conocer nuestra cobertura, críticas y actualizaciones durante todo el festival.