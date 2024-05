Por euronews

El festival de este año tendrá a Meryl Streep como invitada de honor en la ceremonia inaugural y a la directora de 'Barbie' Greta Gerwig como presidenta del jurado.

Pese a la voluntad de calma que ha expresado el delegado del Festival el primer día de la 77 edición se abre con una acogida urgente al director de cine iraní

Finalmente el director iraní Mohammad Rasoulof podrá presentar personalmente su película recién huido de Irán tras haber sido condenado a ocho años de cárcel y a castigos corporales propios de la ley islámica aplicada por los tribunales iraníes.

Rasoulof fue terminante nada más llegar: "No tienen ningún derecho a privarme de crear arte ni a provocar situaciones que me impidan hacerlo. Haré lo mejor que pueda para disfrutar de mis derechos humanos, ya lo he hecho hasta ahora y seguiré haciéndolo".

Más denuncias por violencia sexual

También hay rumores sobre la posibilidad de más revelaciones durante el festival sobre agresiones sexuales a actrices, después de una protesta de 82 mujeres en las escaleras del Palacio en 2018 y un compromiso de paridad de género en 2019.

Pero el delegado general del Festival, Thierry Frémaux, intentó limar asperezas en la apertura del certamen: "El año pasado también hubo algunas controversias. Así que estamos tratando de tener un festival sin polémiocas. Ninguna de las polémicas, en realidad, proviene del festival".