Días antes del estreno de su nueva película 'La semilla del higo sagrado' en la competición del Festival de Cannes, el aclamado director iraní Mohammad Rasoulof ha sido condenado a ocho años de prisión y flagelación en Irán por delitos contra la seguridad nacional. También se le impondrá una multa y la confiscación de bienes.

En una declaración en X, el abogado de Rasoulof, Babak Paknia, dijo que el tribunal consideró que las películas y documentales de Rasoulof eran "ejemplos de connivencia con la intención de cometer un delito contra la seguridad del país".

El cineasta lleva años años en el punto de mira del régimen autoritario

El cineasta, de 52 años, lleva años en el punto de mira del régimen autoritario, y el momento en que se ha dictado esta sentencia parece un intento de retirar la película por completo del festival.

Antes del estreno de la película, el equipo de producción del director ya se enfrentaba a presiones del gobierno iraní. Paknia escribió la semana pasada en X que algunos actores habían sido interrogados y las autoridades les habían prohibido salir del país. Según Paknia, algunos también alegaron que los funcionarios les habían pedido que presionaran a Rasoulof para que retirara la película del festival.

Presiones para retirar la película del Festival de Cannes

La película 'La semilla de la higuera sagrada' trata de un juez del Tribunal Revolucionario de Teherán que se enfrenta a las consecuencias de las protestas que han sacudido al país en los últimos años, y se vuelve paranoico cuando desaparece su arma.

En 2022, un tribunal iraní condenó a Rasoulof a un año de prisión y le prohibió hacer películas durante dos años bajo el cargo de "propaganda contra el sistema", según Human Rights Watch. Las autoridades iraníes ya lo habían detenido en múltiples ocasiones y confiscado su pasaporte a causa de su trabajo.

Cineastas independientes critican la sentencia

En un comunicado, la Asociación de Cineastas Independientes de Irán criticó la última sentencia dictada contra el director: "Una vez más, el veredicto del poder judicial contra Mohammad Rasoulof demuestra que la ley no es más que un patio de recreo para la obstinación y la venganza en el sistema jurídico contaminado por la jurisprudencia gubernamental. Los cineastas independientes y amantes de la libertad condenan la sentencia del poder judicial contra Mohammad Rasoulof y se solidarizan con él y con todos los artistas que se burlan de la censura gubernamental".

Irán: donde el cine es resistencia

Rasoulof, que ganó el Oso de Oro en Berlín en 2020 por su película contra la pena capital 'There is no evil', fue detenido anteriormente en julio de 2022 por compartir comentarios en los que denunciaba la represión gubernamental de las protestas nacionales de ese año. Fue liberado temporalmente en 2023 debido a problemas de salud, y más tarde fue indultado y condenado a un año de servidumbre penal, así como a dos años de prohibición de salir de Irán bajo el cargo de "propaganda contra el régimen".

El año pasado se pidió al director que formara parte del jurado de Cannes, Un Certain Regard, pero no pudo asistir debido a estas restricciones de viaje impuestas.

Anteriormente, Cannes ha criticado la represión de la República Islámica contra los cineastas, y el festival calificó el encarcelamiento del director iraní Saeed Roustaeede "grave violación de la libertad de expresión" en 2023.

Roustaee fue condenado a seis meses de prisión por su película 'Los hermanos de Leila', que se proyectó en la edición de 2022 del festival. La película retrataba las luchas económicas en Teherán.

La 77ª edición del Festival de Cannes comienza el 14 de mayo y dura hasta el 25 de mayo.