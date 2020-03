'There is no evil', de Mohammad Rasoulof, es el nuevo Oso de Oro. La cinta iraní se hizo este sábado con el prestigioso premio de la 70 edición de la Berlinale. Una obra política y valiente sobre la pena de muerte, de la mano de un director ausente en Berlín. Rasoulof no puede salir de Irán tras ser acusado de difundir propaganda contra la republica islámica con su película 'Un hombre íntegro'

'Never rarely, sometimes always' partía como una de las favoritas y acabó alzándose con el Gran Premio del Jurado. La cinta de la estadounidense Eliza Hittman ya se había hecho con este reconocimiento en Sundance. Según muchos, un premio insuficiente para que debía haber sido el Oso de Oro.

Lee: Berlín es nombre mujer.

Hong Sangsoo se hizo por su parte con premio al mejor director por 'The woman who ran'. Tras cuatro películas presentadas en la Berlinale, el surcoreano se hace al fin con su primer Oso de Plata con una historia, esta vez, de mujeres.

Paula Beer, por la alemana 'Undine', de Christian Petzold fue reconocida como mejor actriz, y Elio Germano, protagonista de la italiana 'Volevo nascondermi', de Giorgio Diritti, fue el mejor actor. El gran ganador, no obstante, fue una vez más el público.