Por Euronews

El incidente se ha producido esta madrugada y aún se desconoce el motivo. Es la primera vez que ocurre algo así desde su fundación a finales del siglo XIX.

Es uno de los mayores símbolos del París más bohemio. El emblemático Moulin Rouge ha sufrido en la madrugada de este jueves un incidente insólito: sus famosísimas aspas han dejado de girar tras desplomarse.

Aún se desconocen los motivos que hay detrás de este hecho que en la historia centenaria del cabaret nunca había ocurrido según han informado sus actuales propietarios.

"Es la primera vez que se produce un accidente de este tipo desde la fundación del Moulin Rouge, el 6 de octubre de 1889", han afirmado desde la dirección del establecimiento.

'The show must go on'

Hasta donde se sabe, la actividad del Moulin Rouge no se va a detener y, aunque su molino se haya parado, 'the show must go on', por lo que esta noche se realizará el espectáculo con normalidad.

Los Bomberos de la capital francesa se han encargado de acordonar la zona y retirar las pesadas piezas del gran molino rojo. Según han informado los servicios de emergencias capitalinos, no hay heridos.

El estado del edificio ya ha sido examinado por los peritos del Ayuntamiento de París y se ha descartado el riesgo de un posible colapso de la estructura. La dirección del establecimiento descarta que el incidente se haya podido producir como consecuencia de un acto vandálico.

¿Qué accidentes ha habido en el Moulin Rouge?

No es el primer incidente que sufre el Moulin Rouge. Ya en 1915 un gran incendio acabó por completo con el cabaret. Las llamas pusieron fin al calor de sus encendidos espectáculos, hecho que detuvo la actividad del lugar durante varios años.

Se trata de un auténtico icono de la noche parisina, pero tiene sello español. El catalán Josep Oller i Roca fue el encargado de construirlo sin prever que más de un siglo después sus aspas se iban a desplomar en plena calle.