Ucrania ha estado racionando las municiones y las balas. Mientras tanto, el Ejército ruso ha estado empleando tácticas de 'ola humana', enviando de entrada a reclutas mal entrenados a la primera línea en un intento por obligar a Ucrania a agotar toda su munición.

PUBLICIDAD

El Ejército ucraniano ha remado a contracorriente durante los últimos meses y, a pesar del paquete estadounidense de 61.000 millones de dólares en apoyo militar, los expertos afirman que la ayuda apenas bastará para mantener la primera línea del frente y, potencialmente, recuperar parte del terreno perdido.

La situación se ha deteriorado en gran parte debido a la grave escasez de suministros de munición y armas de los aliados occidentales, y las fuerzas ucranianas afirman que han estado racionando las balas. Ucrania se ha visto obligada a abandonar su territorio hacia el oeste, empezando por Avdivka, en Donetsk, en febrero.

Debido a la evidente falta de apoyo militar, Rusiaha ganado impulso y lo ha mantenido. En los últimos días, las fuerzas ucranianas han sido superadas en número en tres pueblos del este: Berdychi, Semenivka y Novomykhailivka, en la región de Donetsk.

"La situación en el frente ha empeorado", dijo el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, en una publicación de Telegram. "En general, el enemigo ha tenido éxito tácticamente en estas direcciones, pero no ha conseguido una ventaja operativa", añadió.

"La situación es realmente terrible para los ucranianos", afirmó Ed Arnold, investigador principal del Instituto Real de Servicios Unidos ('RUSI', por sus siglas en inglés). "La verdad es que hace ya seis meses que los ucranianos han tenido que racionar sus municiones y ahora están consumiendo alrededor de 2000 cartuchos al día, lo que los rusos dicen que son 7000 cartuchos al día", señala.

"El verdadero desafío para los ucranianos es que no han establecido completamente las líneas defensivas, como vimos a los rusos hacerlo el invierno pasado", apunta.

"Así que ahora los ucranianos están bajo presión", dice. "Vale la pena establecer esas líneas defensivas e intentar realmente aguantar, porque esta munición y el apoyo adicional que están recibiendo de los Estados Unidos y otros países europeos no son suficientes para que Ucrania pase a la ofensiva", añade Arnold.

"Probablemente solo baste con tratar de evitar los avances de los rusos en los últimos seis meses y tratar de ayudarlos", indica.

Cree que la oportunidad de que Ucrania pase a la ofensiva no llegue hasta 2025 o incluso 2026. Sin embargo, es muy difícil "acumular arsenales para una ofensiva, que requiere mucha munición, si además hay que disparar mucha munición a la defensiva"

En qué consiste la táctica de "ola humana" rusa

En algunas batallas, Rusia también utilizó su táctica de "ola humana", que consiste en enviar a un gran número de soldados mal entrenados —a menudo reclutados en las prisiones— a los campos de batalla para alentar a los ucranianos a consumir mucha munición, antes de desplegar tropas de mayor rango con armas y entrenamiento avanzados.

Era una táctica empleada por el ahora depuesto grupo Wagner, pero el ejército ruso la ha adoptado con gran eficacia en Ucrania.

Los rusos "lograron sacar de manera efectiva a reclutas de las prisiones de Rusia" y ofrecerles que lucharan en primera línea durante seis meses; luego les dijeron: "Pueden conseguir su libertad".

"Básicamente, eso le dio a Rusia mucha gente, pero con muy poca formación". Por lo tanto, tuvieron que adaptar sus tácticas y utilizar el término "ola humana" como primera oleada para ver dónde estaban los cañones ucranianos, dónde las defensas eran fuertes y dónde ahora eran débiles.

Por lo tanto, los ucranianos están luchando contra ese tipo de primera oleada, "agotando toda su munición".

Oleksandr Matiash es un oficial ucraniano que ha estado en primera línea desde el inicio de la invasión a gran escala. Luchó en Bucha y en el Este, y su batallón luchó en Avdiivka:

"Ganaremos esta guerra, pero las pérdidas serán decisivas para Ucrania. No tenemos suficientes personas; al principio de la guerra, teníamos 38 millones; quedaban demasiadas personas. Algunos de ellos no quieren luchar, otros no pueden luchar. Y si perdemos a demasiadas personas, simplemente no podemos defender nuestro país, por lo que necesitamos ayuda".

"La situación es como la de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia. Yo veo la misma situación: si no detenemos a Rusia en la frontera con Ucrania, la guerra se extenderá a Europa; ese es mi pronóstico".

La semana pasada, en Kiev, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció ante el presidente ucraniano Zelenskique "Ucrania lleva meses en desventaja armamentista... se han derribado menos misiles y aviones no tripulados rusos y Rusia ha podido avanzar en primera línea".