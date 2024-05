Por Euronews con AP

Se esperan nuevas conversaciones en Egipto entre Hamás e Israel para llegar a un acuerdo sobre la liberación de los rehenes y un alto el fuego. El Programa Mundial de Alimentos da la voz de alarma sobre la escasez de alimentos en el norte de la Franja.

PUBLICIDAD

Se esperan avances en las nuevas conversaciones de El Cairo para llegar a un acuerdo entre Hamás e Israel para la liberación de los rehenes y el alto el fuego. Mientras tanto, en la Franja de Gaza la situación alimentaria está empeorando.

Los palestinos, especialmente en el norte, sufren una grave escasez de alimentos que obliga a algunas familias a saltarse comidas para sobrevivir. Algunos residentes de Gaza se han quejado de que no han comido verduras durante semanas y tienen que racionar los alimentos que reciben de las organizaciones benéficas.

Hambruna en el norte de la Franja

Cindy McCain, directora estadounidense del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, dijo que la parte norte de Gaza, muy afectada, se encuentra ahora en una "hambruna real" debido a las estrictas restricciones israelíes a las entregas de alimentos a territorio palestino. Según McCain, un alto el fuego y un aumento en el flujo de ayuda a través de rutas terrestres y marítimas es esencial para hacer frente a la creciente catástrofe humanitaria en Gaza.

El PMA, que sirve como un observatorio reconocido internacionalmente para las crisis alimentarias, dijo en marzo que el norte de Gaza estaba al borde de la hambruna y que probablemente la experimentaría en mayo.

Desde marzo, el norte de Gaza no ha recibido nada remotamente parecido a la ayuda necesaria para evitar la hambruna, dijo a The Associated Press un funcionario humanitario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La próxima actualización del grupo de expertos no tendrá lugar antes del verano.