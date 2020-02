Compromiso iraní en el festival de Berlín

Es uno de los nombres emergentes del cine iraní y ha pasado por el festival de Berlín. Mohammad Rasoulof ganó en 2017 el premio 'Una cierta mirada' en Cannes por'A Man of Integrity', pero también le supuso un año de cárcel y dos años sin poder salir del país.

En su nueva película 'There Is No Evil', que está en competición en el festival alemán, el realizador cuenta cuatro historias entrelazadas. Todas ellas están vinculadas por la cuestión sobre hasta qué punto la libertad individual puede mantenerse en un sistema autoritario.

"La película explora la aceptación de la responsabilidad humana por parte de los ciudadanos en un régimen despótico. La pregunta de la película es esta: Cuando vives en una sociedad gobernada por una dictadura y te ves obligado a tomar una decisión, ¿hasta qué punto aceptas la responsabilidad de esa decisión? ¿O culpas a la estructura autoritaria del país que te empuja hacia esa opción?", asegura Rasoulf.

El director ya ha confirmado que está trabajando en nuevos proyectos sin importarle las consecuencias. "No tienen derecho a privarme de crear arte o causar situaciones que me lo impidan. Haré todo lo posible para disfrutar mis derechos humanos, ya lo he hecho hasta ahora y lo seguiré haciendo".

Y Europa podrá seguir disfrutando del compromiso de Rasoulof . Durante el festival de cine de Berlín, varias grandes distribuidoras del continente han adquirido los derechos de 'There is no evil'.