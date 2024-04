A medida que se acerca a su fin un mandato plagado de acusaciones de corrupción, influencia indebida y mala conducta entre los legisladores de la UE, el Parlamento Europeo ha intentado impulsar reformas diseñadas para alinear a la próxima cámara.

Los proyectos de reforma se han visto envueltos en luchas políticas internas, lo que ha dado lugar a medidas que muchos consideran demasiado laxas para abordar las malas acciones entre los funcionarios electos.

Sigue la pista del dinero

La plataforma de investigación Follow the Money puso recientemente de relieve la magnitud de esas irregularidades y calculó que una cuarta parte de los actuales diputados al Parlamento Europeo se han visto envueltos en algún tipo de escándalo, que va desde el acoso sexual hasta el nepotismo y la aceptación de sobornos.

Los eurodiputados votaron el miércoles a favor de una nueva formación contra el acoso para los miembros electos, en respuesta a la creciente cantidad de pruebas de acosadores y agresores sexuales que llevan mucho tiempo impunes en el Parlamento.

Nuevo organismo de control ético

Luego, el jueves, también se sometió a votación un nuevo organismo de control ético de la UE encargado de vigilar las normas éticas de todas las instituciones de la UE, visto como una respuesta al explosivo escándalo de dinero por influencias en el que participaron funcionarios de Catar, Marruecos y Mauritania que surgió a finales de 2022.

Sin embargo, ambas propuestas se han ido diluyendo progresivamente, lo que ha hecho que los críticos se muestren escépticos ante la posibilidad de que tengan un **impacto real,**por su impunidad, en el corazón de la democracia europea.

Intentos "baratos" de diluir la represión del acoso

Gracias a las nuevas normas aprobadas esta semana, los diputados al Parlamento Europeo solo pueden convertirse en ponentes (liderar los principales expedientes legislativos) o asumir funciones de liderazgo, como vicepresidentes o presidentes de comisiones, si siguen una formación contra el acoso durante los seis primeros meses de su mandato.

Sin embargo, la cámara modificó las normas para eliminar cualquier sanción o consecuencia para los eurodiputados que decidan no participar, una iniciativa del bloque de derechas, lo que significa que es probable que se convierta en algo inaplicable.

Hace falta más impulso

La eurodiputada líder en las nuevas normas, la socialista alemana Gabriele Bischoff, dijo a 'Euronews' que la medida es "un gran paso" para el Parlamento, pero reconoció la necesidad de mejorarla.

"Estoy un poco decepcionada por el hecho de que una enmienda que teníamos con sanciones más claras, qué pasa si no se hace, no haya obtenido la mayoría", reconoció Bischoff. "No es mucho pedir. Es un entrenamiento por la tarde, de un par de horas, y apoya el trabajo que estás realizando".

Pocos eurodiputados interesados

Los activistas de MeToo presentes en el Parlamento de Estrasburgo esta semana, hablando con 'Euronews' bajo condición de mantener el anonimato, dijeron que, a pesar de los recientes esfuerzos por combatir el acoso, "no hay suficiente gente interesada" en el Parlamento.

Quienes denuncian conducta sexual inapropiada en el Parlamento son solo la punta del iceberg Activista MeToo

"Quienes denuncian la conducta sexual inapropiada en el Parlamento son solo la punta del iceberg", afirmó un activista. "Necesitamos un sistema que funcione. Necesitamos confianza. Es una cuestión cultural que tardará mucho tiempo en cambiar".

Violencia y acoso sexual extendido

El movimiento MeToo del Parlamento Europeo encuestó a unos 1.000 miembros del Parlamento entre junio y julio del año pasado y descubrió que un asombroso 48% de los encuestados había sufrido violencia o acoso psicológico, y un 16% afirmó haber sufrido violencia o acoso sexual.

Cuando se le preguntó durante la sesión plenaria sobre este tema tan generalizado, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, dijo que "el único desafío real en este momento" son las acusaciones hechas contra el eurodiputado verde alemán Malte Gallée.

A principios de marzo, Gallée renunció a su puesto tras ser acusado de comportarse de manera inapropiada con sus empleados. El joven de 30 años, que entonces era el miembro más joven de la cámara, negó las acusaciones. "Estoy convencido de que no he hecho nada malo", aseguró.

El caso Gallée sigue a una serie reciente de denuncias de intimidación y acoso contra diputados del Parlamento Europeo. Al menos siete legisladores se han enfrentado a investigaciones o sanciones por mala conducta psicológica o física desde principios de 2023.

Bischoff censuró los intentos del PPE y Weber de politizar el tema, diciendo que afecta a todas las facciones políticas.

"El PPE tenía un caso con una mujer alemana, dijo Bischoff en referencia a Karolin Braunsberger-Reinhold, acusada de acosar a dos empleados tras una filtración del periódico alemán BILD en abril del año pasado.

"No es un tema que se deba politizar ni jugar con él en política. Es una cuestión grave de salud y seguridad en el trabajo", añadió Bischoff.

Organismo de ética despojado de poderes de investigación y sanción

Como el Parlamento se reunió por última vez antes de las elecciones de junio del jueves, también aprobó un nuevo organismo ético de la UE, la respuesta de las instituciones al llamado escándalo de dinero por influencia en Catar.

Ocho instituciones de la Unión Europea suscribirán normas éticas vinculantes para los funcionarios políticos, incluidas normas sobre la aceptación de regalos, los viajes pagados por terceros países, los trabajos paralelos y un período de reflexión tras dejar el cargo par atenuar la posibilidad de puertas giratorias.

Influencia extranjera indebida

"Pero creo que, aun con todo eso, seguimos siendo bastante ingenuos a la hora de proteger al Parlamento Europeo y proteger la democracia europea de la influencia extranjera indebida", reconoció Freund.

Sin poderes autónomos de investigación o sanción, con dudas sobre la aplicación por parte de cada institución y con el hecho de que el Consejo haya optado por no participar en el acuerdo, los analistas dicen que el nuevo organismo deja demasiadas cuestiones sin resolver.

"Si bien el organismo puede emitir dictámenes escritos a petición de una institución, estos no serán vinculantes y la falta de adhesión no será sancionada", explicó Julia Pocze, de CEPS, a 'Euronews'.

"Dado que los eurodiputados rechazan la idea de prohibir los "trabajos secundarios remunerados" en un esfuerzo por limitar los conflictos de intereses, está claro que no están dispuestos a comprometerse con ningún estándar que supere el mínimo indispensable", aseguró.

El organismo de ética también será "un actor más en un campo ya de por sí abarrotado", añadió Pocze, quien abogó por un enfoque más simplificado "a raíz de las graves acusaciones de corrupción y mala administración".