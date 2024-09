Por Rita Konya

'Loveable' se corona como ganadora en el festival húngaro, y su directora Lilja Ingolfsdottir consigue "mostrar un personaje femenino con múltiples facetas, lleno de defectos, que realmente sea como una persona".

El vigésimo festival internacional de cine CineFest Miskolc, en Hungría, ha llegado a su fin. Cada año se unen al cartel interesantes invitados internacionales, este año los invitados de honor fueron las últimas creaciones de la cinematografía turca y china. Durante los nueve días que duró festival se proyectaron películas de 26 países, un total de 124 proyecciones.

La audiencia de este año batió un récord. "Si contamos el número de participantes entre las proyecciones, las actividades relacionadas y los profesionales, se acercan a las 16.000 personas. Este es sin duda el mayor número de espectadores en nuestra vida hasta ahora", ha celebrado el director del festival, Tibor Bíró. "Creo que la gente de Miskolc ama, conoce y reconoce el festival, al igual que aquellos que vienen de otras partes del país".

Lugar de la gala de clausura del Festival Internacional de Cine CineFest Miskolc - 14 de septiembre de 2024. Euronews/KR

El filme noruego arrasa esta edición

La película noruega 'Loveable' recibió tres premios en el festival: el premio principal, el de la Confederación Internacional de Cine de Autor (CICAE) y el del Jurado Ecuménico Internacional.

"Quería hacer una película sobre una mujer con la que nos podamos identificar profundamente. Normalmente veo muchos personajes femeninos que son víctimas o, digamos, practican kárate de forma masculina, pero yo quería tener un personaje femenino que tuviera muchas facetas, llena de defectos y realmente como una persona", afirmó la directora Lilja Ingolfsdottir.

Según el jurado del CineFest, la película de Ingolfsdottir destaca la importancia de aprender a amarnos a nosotros mismos primero, para poder amar y aceptar mejor el mundo que nos rodea.

Lilja Ingolfsdottir, directora de la película, el 14 de septiembre de 2024 Facebook/CineFest Festival Internacional de Cine de Miskolc

Otros premiados

El ganador del Lifetime Achievement Award de este año, que premia toda la carrera de sus galardonados, ha sido Sándor Kardos,director de fotografía, y creador de varios documentales y largometrajes como 'Little Valentino', 'Eldorádó', 'Autumn Almanac', 'Healthy Erotica', 'The Disciples', 'The Dream Brigade', 'The Bachelorette', 'Before the Bat Ends its Flight', The Tour', 'Glamour' o 'Milagro en Cracovia'.

"Algo así vale más que cuando el rey elogia a una persona. Es un sentimiento que podría comparar con cuando uno de mis alumnos viene a mí años después para decirme que tiene un problema profesional, artístico o de cualquier otro tipo y lo comentamos", explicó el premiado.

El director de fotografía Sándor Kardos, ganador del Lifetime Achievement Award de este año, antes de la ceremonia de premiación el 14 de septiembre de 2024 Facebook/CineFest Festival Internacional de Cine de Miskolc

Otro gran premio del certamen, el Premio Zukor Adolf, lo ganó la película estadounidense 'Dídi', dirigida por Sean Wang, mientras que la sección de Europa del Este, que comenzó este año, la ganó '78 Days', dirigida por Emilija Gasic. El premio CineDocs lo obtuvo la película 'Riefenstahl', del alemán Andres Veiel, mientras que la obra 'Január 2', de Zsófia Szilágyi, obtuvo el reconocimiento de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI).