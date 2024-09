Unos buscapersonas pertenecientes a agentes de Hizbulá explotaron en un atentado supuestamente planeado por Israel. Así es como los expertos especulan que podrían haber sido detonados.

Según el ministro de Sanidad libanés, Firas Abiad, los buscapersonas utilizados por miembros de Hizbulá explotaron el martes en Beirut y en el sur de Líbano en lo que parece ser un atentado de terrorismo de Estado, coordinado a distancia, matando a doce personas, entre ellas dos niños, e hiriendo a 2.800, 300 de ellas de gravedad.

Tanto el ministro de Información libanés, Ziad Makary, como Hizbulá han afirmado que Israel está detrás de las explosiones de los buscapersonas, y un funcionario estadounidense también ha confirmado a Associated Press que los buscapersonas explotaron en el marco de una operación israelí.

¿Ataque terrorista contra grupo terrorista?

El grupo chií libanés Hizbulá, respaldado por Irán y calificado de organización terrorista por Estados Unidos y el Reino Unido, surgió durante la guerra civil en Líbano. Es la mayor fuerza armada no estatal en todo el mundo.

Las tensiones con Israel se remontan a la década de 1980, cuando el grupo militante declaró en un manifiesto que las potencias occidentales e Israel eran sus enemigos. Hizbulá libró una guerra civil en la que fue la vanguardia libanesa contra la ocupación de las fuerzas israelíes. En 2006 participó en ataques transfronterizos así como en el último año, desde que estalló la guerra de Israel sobre Gaza en octubre.

El político de Hizbulá, Ibrahim Al Moussawi, diputado en el parlamento libanés,** calificó el ataque terrorista de "agresión criminal", y el grupo militante islamista ha afirmado que seguirá defendiendo Líbano.

¿Por qué utiliza Hizbulá buscapersonas para comunicarse?

Un localizador es un pequeño dispositivo de comunicación inalámbrico que se utiliza para recibir mensajes a través de señales de radio. Se utilizaban mucho antes que los teléfonos inteligentes.

Como actor no estatal con capacidades limitadas, Hizbulá ha utilizado buscapersonas en el pasado para evitar la interceptación israelí, según Elijah J Magnier, veterano corresponsal de guerra y analista que lleva 37 años cubriendo la región: "Hizbulá estaba muy decidido esta vez a impedir que sus miembros utilizaran el teléfono móvil, porque cualquier teléfono que esté conectado a Internet es de fácil acceso para la muy avanzada capacidad electrónica israelí", declaró a 'Euronews Next'.

¿Cómo han podido ser manipulados los 'buscas'?

SMEX, una ONG libanesa de derechos digitales, afirmó en un artículo de análisis tras el atentado que había múltiples escenarios posibles sobre cómo podrían haber sido detonados los localizadores. Los dispositivos podrían haber sido manipulados durante el transporte o el envío y programados para detonar con un temporizador o a través de una señal de radio.

Varios expertos dijeron también a 'Associated Press' que los buscapersonas podrían llevar incorporados pequeños artefactos explosivos activados a distancia. SMEX también especuló con la posibilidad de que los dispositivos se hubieran aprovechado para sobrecalentar las baterías, una hipótesis que algunos expertos han puesto en duda desde entonces en informes de los medios de comunicación y en publicaciones en las redes sociales.

Era un lote llegado recientemente a Líbano

Magnier declaró a 'Euronews Next' que los buscapersonas que explotaron no eran antiguos, sino un nuevo lote llegado recientemente. Otras agencias de noticias que citan a responsables de Hizbulá también han informado de ello. "Hizbulá tenía capacidad para inspeccionar estos equipos, pero parece que éstos tienen obviamente una tecnología y una capacidad superiores", dijo Magnier, añadiendo que los israelíes pueden haber "conseguido implantar una cantidad muy pequeña de explosivo, de material altamente explosivo" en el circuito electrónico del localizador. "Por eso es muy difícil para una inspección normal identificar, en particular, cuándo funcionaba el localizador", aseguró.

Una alta fuente de seguridad libanesa confirmó a 'Reuters' el miércoles, mientras tanto, que la agencia de espionaje de Israel puso explosivos dentro de miles de localizadores que fueron importados a Líbano hace meses. 'Euronews Next' se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa israelí para obtener sus comentarios sin ningún éxito.