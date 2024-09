Por David Mouriquand

La colección de fotografías de Jonathan Rach llegará a Londres el mes que viene. La exposición 'The Downward Spiral' coincide con el 30º aniversario del segundo álbum de Nine Inch Nails, 'The Downward Spiral', y presenta imágenes "inéditas" de la gira 'Self Destruct' de NIN de 1994-1996.