Excavaciones arqueológicas en Notre-Dame de París han descubierto un enterramiento que podría ser el del poeta francés Joachim du Bellay (1522 - 1560), cuya tumba se busca desde el siglo XVIII. Pero persisten las dudas...

Hace dos años, durante las excavaciones para la reconstrucción de Notre-Dame tras el incendio de 2019 que destruyó la célebre catedral parisina, investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) desenterraron dos ataúdes emplomados.

El primero, con un epitafio, fue rápidamente identificado como el del canónigo Antoine de La Porte (1627-1710), gran benefactor de la catedral. La identidad del segundo, un hombre de unos treinta años, seguía siendo un misterio. Hasta ahora.

Los análisis realizados en el instituto forense del Hospital Universitario de Toulouse revelaron una estructura del fémur que indicaba una propensión a montar a caballo. De ahí el apodo de "el jinete".

Los estudios también descubrieron huesos con rastros de una patología extremadamente rara en la época: tuberculosis de los huesos cervicales, que conducía a una meningitis crónica.

Una nueva autopsia y un retrato digital han llevado a Éric Crubézy, catedrático de Antropología Biológica de la Universidad de Toulouse 3 y director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, a lanzar una audaz hipótesis: "El jinete" podría ser el poeta renacentista francés Joachim du Bellay.

Du Bellay (1522-1560) fue cofundador de la Pléiade, el grupo de poetas franceses del siglo XVI del que formaban parte, entre otros, Pierre de Ronsard y Jean-Antoine de Baïf. Teóricamente enterrado en la catedral de Notre-Dame, en la capilla de Saint-Crépin, la tumba del poeta nunca se encontró.

"Responde a todos los criterios del retrato", afirma Crubézy. "Es un consumado jinete, padece las dos afecciones mencionadas en algunos de sus poemas, como en "La Complainte du déspéré", donde describe 'esta tormenta que (le) nubla la mente', y su familia pertenecía a la corte real y al entorno cercano del Papa".

"Cabalgó de París a Roma, lo que no es poca cosa cuando se tiene tuberculosis como él. De hecho, estuvo a punto de morir", explicó Crubézy en la rueda de prensa. Sin embargo, hay algunos escépticos...

Christophe Besnier, uno de los responsables de las excavaciones en Notre-Dame, ha mencionado un "análisis isotópico" que "demuestra que se trata de una persona que vivió en la región parisina o en la región de Ródano-Alpes hasta los diez años".

Joachim du Bellay nació en Anjou, en el bajo valle del Loira, al oeste de Francia.

"Además, el hecho de que su tumba no se encontrara durante las excavaciones de 1758 en la capilla de Saint-Crépin no significa que sus restos no estuvieran allí", añadió Besnier.

Se emprenderán nuevos estudios, entre ellos uno para determinar la edad exacta del difunto. Sin embargo, sin ADN comparativo, será imposible una identificación formal, algo que Dominique Garcia, Presidente del Inrap, confirmó a 'Le Monde'.

"¿Qué más podemos hacer? ¿Encontrar su cepillo de dientes para comprobar que el ADN coincide?", preguntó García. "Su edad y su patología ofrecen por sí solas una solidez estadística notable". Un caso (muy) frío que puede permanecer frío un poco más...