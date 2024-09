Por Theo Farrant con AP

Cinco participantes anónimos afirman que durante la producción del espectáculo se les negó el salario mínimo, descansos adecuados y se enfrentaron a un ambiente de trabajo tóxico.

PUBLICIDAD

MrBeast, el rostro del canal con más suscriptores de YouTube, se enfrenta a una demanda que alega condiciones de trabajo inseguras, acoso sexual y tergiversación de las probabilidades de los concursantes en su nuevo 'reality show' de Amazon, valorado en cinco millones de dólares.

La demanda alega que la multimillonaria empresa detrás del popular 'youtuber' Jimmy Donaldson, no pagó el salario mínimo ni las horas extra, ni garantizó pausas para comer sin interrupciones ni tiempo de descanso a los concursantes, cuyo "trabajo en el programa era [precisamente] el producto de entretenimiento" vendido por MrBeast.

El programa, 'Beast Games', promocionado como "el mayor espectáculo de juegos en directo del mundo", pretendía ampliar el alcance de MrBeast más allá de YouTube, donde tenía 316 millones de suscriptores en el momento en que se escribía este artículo.

El 'youtuber' es conocido por sus vídeos de alta producción, que incluyen elaborados retos, experimentos y lujosos premios para los participantes. Un ejemplo de esto es su vídeo '$456,000 Squid Game In Real Life', que acumula más de 650 millones de visitas.

El rodaje inicial de 'Beast Games' en Las Vegas suscitó críticas incluso antes de terminar. La demanda alega que se engañó a los concursantes sobre el número de competidores, reduciendo sus probabilidades de ganar, lo que violaba las leyes comerciales de California contra la publicidad engañosa en los sorteos.

La demanda también alega que el personal de producción creó un ambiente de trabajo "tóxico" para las mujeres, que sufrieron "acoso sexual" durante todo el concurso.

"Quise participar porque era fan de MrBeast y sus vídeos me hicieron sonreír durante la pandemia de COVID-19. Esperaba que me desafiaran, pero no fue así. Esperaba que me desafiaran, pero no pensé que me tratarían como nada, menos que nada", afirmó una de las demandantes en un comunicado.

"Y como una de las mujeres, puedo decir que se sintió como un ambiente absolutamente hostil para nosotras. Sinceramente, no podrían habernos respetado menos -como personas, y mucho menos como empleadas- si lo hubieran intentado", añadió.

Aún no hay fecha para el estreno de 'Beast Games', que se emitirá en Prime Video.