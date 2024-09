Muchos médicos y trabajadores sanitarios sufren acoso sexual por parte de pacientes, pero a menudo no denuncian los incidentes ni saben cómo protegerse.

Las agresiones en el lugar de trabajo son un problema bien conocido en la sanidad: médicos, enfermeras y demás personal sanitario se enfrentan con frecuencia a la violencia y los abusos verbales de sus pacientes.

Pero hay una forma específica de abuso que a menudo pasa desapercibida: ¿cuántos trabajadores sanitarios sufren acoso sexual, que puede ir desde comentarios puntuales en los pasillos de un hospital hasta altercados repetidos con un paciente en la sala de exploración?

Según un importante estudio publicado recientemente en la revista 'Internal Medicine Journal', sólo en el caso de los médicos, ese porcentaje puede llegar al 45%.

El análisis de estudios de siete países (Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos, Israel, Alemania y Malasia) es la primera revisión a gran escala sobre el tema, e incluyó un total de 18.800 médicos de diversas especialidades.

El estudio revela que, aunque se multiplican los llamamientos públicos para frenar la violencia contra el personal sanitario, el acoso sexual sigue siendo un problema generalizado en la medicina, al que apenas se puede recurrir.

El acoso sexual "es un riesgo laboral único, y la razón es que las personas tienen un contacto íntimo con los pacientes porque necesitan examinarlos físicamente", explica a 'Euronews Health' Caroline Kamau-Mitchell, autora principal del estudio e investigadora de salud laboral en Birkbeck, Universidad de Londres.

"Esa confusión por parte de algunos pacientes del ámbito de la intimidad, en el que quizá tengan que desnudarse o tengan que hablar de información muy íntima sobre sí mismos significa, por desgracia, que los trabajadores sanitarios corren más riesgo" que las personas de otras profesiones.

Las últimas cifras están muy por encima de la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que proviene de una revisión sistemática de 2019 según la cual el 12,4% de todos los trabajadores sanitarios han sufrido acoso sexual.

Kamau-Mitchell dijo que eso se debe a que algunos tipos de profesionales de la salud tienen más contacto con los pacientes que otros, lo que puede hacer que sea engañoso combinar grupos, y porque su análisis está más actualizado, capturando un marcado aumento en el acoso en los últimos años.

¿Qué profesionales sanitarios están en riesgo?

Según Kamau-Mitchell, los médicos que trabajan en urgencias o en unidades psiquiátricas parecen correr un mayor riesgo de sufrir malos tratos porque se encuentran en entornos de gran tensión y pueden tener pacientes que no saben lo que hacen.

Pero los médicos de cabecera también son objeto de acoso porque ven a los mismos pacientes repetidamente a lo largo del tiempo, a menudo con menos gente alrededor en comparación con un hospital o un entorno de urgencias, según el Dr. Tiago Villanueva, presidente de la Unión Europea de Médicos Generales/Médicos de Familia (UEMO).

"Desarrollamos relaciones de continuidad con nuestros pacientes", explica Villanueva a 'Euronews Health' , que no participó en el estudio. "Algunos pacientes pueden abusar de esa confianza". También existe una brecha de género, ya que el 52% de las mujeres sufren acoso sexual frente al 34% de los hombres, según el análisis.

"Del paciente masculino a la doctora, es, entre comillas, sexismo tradicional, o estar en contra de la idea de una doctora", dijo Kamau-Mitchell. "Pero del paciente femenino al médico masculino, se trata de un tipo diferente de sexismo, de pensar que de alguna manera los hombres deberían tolerar este tipo de comportamiento, lo cual es ridículo".

Un problema extendido, estigmatizado y que va en aumento

Aunque la mayoría de los países no comunican estadísticas oficiales sobre el acoso sexual al personal sanitario, algunos de los datos más completos proceden del Reino Unido. En una encuesta de 2021 de unos 1.800 médicos británicos, el 31,8% dijo que había recibido comentarios no deseados relacionados con el género que causaron "vergüenza, angustia u ofensa" en los últimos dos años.

Mientras tanto, entre 2017 y 2022, los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS) denunciaron casi 21.000 casos de violación, agresión sexual, acoso, hostigamiento y comentarios abusivos por parte de pacientes, aunque pocas unidades contaban con procesos para combatir estos problemas, según una investigación publicada el año pasado.

Esas cifras ponen de relieve que el acoso sexual es sólo la punta del iceberg en lo que se refiere a agresiones por parte de pacientes. También demuestran que los médicos no son los únicos trabajadores sanitarios en situación de riesgo: enfermeras, estudiantes en prácticas y otros miembros del personal se enfrentan a atenciones y amenazas no deseadas.

Por ejemplo, Umut Can Öztürk, estudiante de medicina en Turquía y dirigente de la Asociación Europea de Estudiantes de Medicina (EMSA), declaró a 'Euronews Health' que sus compañeras intentan vestir de forma conservadora para evitar las miradas lascivas de los pacientes.

Paul de Raeve, enfermero desde hace muchos años y secretario general de la Federación Europea de Asociaciones de Enfermería, dijo que normalmente intentaba que alguien más entrara en la consulta si sentía que los pacientes hacían comentarios insinuantes.

Afirmó que las agresiones a enfermeras -incluido el acoso sexual y las agresiones físicas y verbales- no han hecho más que aumentar en los últimos años, con un profundo efecto en la satisfacción laboral del personal sanitario.

"El COVID-19 ha agravado esta situación", declaró de Raeve a 'Euronews Health'. "Vamos a perder a nuestras enfermeras (...) porque han dicho 'ya basta'". El tema también sigue estando muy estigmatizado, y muchos trabajadores sanitarios no denuncian estos incidentes porque no creen que se vaya a hacer nada para remediar la situación, afirmaron de Raeve, Villanueva y Kamau-Mitchell.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Aunque algunos países, como España y la República Checa, disponen de registros nacionales para vigilar la violencia contra el personal sanitario, el acoso sexual suele caer en una zona gris. "No hay día en que no tengamos un paciente gritando o chillando o, a veces, golpeando a los profesionales sanitarios", dijo Villanueva. "Pero el acoso sexual es algo mucho más sutil".

Grupos de médicos de toda Europa están presionando para que se contabilicen de forma más exhaustiva estos incidentes. Tienen previsto distribuir entre médicos, estudiantes de medicina y otros profesionales sanitarios un cuestionario normalizado en el que se pregunte por el maltrato físico y verbal, incluido el acoso sexual.

Independientemente de los datos, Villanueva afirma que los sistemas sanitarios deberían facilitar la expulsión de personas de la lista de pacientes de un médico, para que no tengan que volver a ver a alguien que les ha acosado.

Kamau-Mitchell quiere que los hospitales instalen alarmas antipánico que permitan al personal pedir ayuda rápidamente, y que los médicos puedan llevar cámaras corporales que graben las interacciones con los pacientes (una opción de la que ya disponen los equipos de ambulancias deUK), aunque reconoce que la privacidad de los pacientes y el almacenamiento de los datos supondrían un reto.

Los estudiantes de medicina declararon a 'Euronews Health' que en los planes de estudio falta formación sobre cómo tratar el acoso sexual y dónde denunciarlo. Les gustaría que se le diera más prioridad, pero señalaron que primero habría que formar a sus propios instructores.

"Aunque se nos dice cómo reconocer los casos de acoso o violencia, no se nos dice específicamente cómo actuar cuando nos enfrentamos a la violencia como médicos en puestos en hospitales o clínicas", dijo a 'Euronews Health' Duygu İleri, estudiante de medicina en Turquía y responsable de ética y derechos humanos de EMSA.

En última instancia, los expertos afirmaron que probablemente será necesaria una combinación de cambios gubernamentales, del sistema sanitario y sociales para proteger a los médicos y demás personal sanitario contra el acoso sexual y otras formas de agresión.

Los médicos "saben que estos problemas existen", afirmó Kamau-Mitchell, pero "por desgracia, no tienen poder para cambiar este tipo de cosas". "Tenemos que darnos cuenta de que no podemos dejar que la gente se enfrente a los problemas por sí sola, porque, por desgracia, se convierten en una carga psicológica muy pesada, y eso no es bueno para nosotros como sociedad".