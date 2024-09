Por Giorgia Orlandi

Alrededor de 200 invitados, incluidos jefes militares y ministros de Defensa europeos, asistieron a la cumbre de dos días.

El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, y su homólogo francés, Sébastien Lecornu, participaron en la segunda y última jornada de la 'Conferencia Europea sobre Defensa Aérea y Antimisiles', celebrada en Roma este lunes y el martes.

La protección de los cielos europeos frente a la amenaza rusa -aún más urgente por la invasión rusa de Ucrania- dominó la conversación, a la que asistieron unos 200 líderes empresariales y militares. Esta temática fue abordada a través de tres paneles dedicados, respectivamente, a los aspectos políticos, militares e industriales.

Según Giorgio Cioni, jefe de Capacidades Aeroespaciales de la división de Inversiones en Defensa de la OTAN, que intervino en el acto, "la defensa aérea y antimisiles es la primera línea de respuesta en caso de ataque con poca antelación".

"Proteger los cielos de Europa es una tarea crucial para la Alianza", añadió Cioni, admitiendo la necesidad de acelerar el sistema de defensa en todo el continente en el contexto de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Los ministros de Defensa de Italia y Francia opinan

En su discurso de clausura, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, dijo que aún queda mucho por hacer en materia de defensa y añadió que "es una carrera contrarreloj".

"No estamos preparados para los retos actuales", apuntó. "Somos lentos, esto no es una acusación sino simplemente una constatación. O tenemos una industria europea capaz de no depender de nadie, o no seremos capaces de garantizar una defensa europea".

Tanto Crosetto como su homólogo francés creen que el objetivo de la conferencia de crear un diálogo entre los principales actores de la industria, al tiempo que se estimula la confrontación, es crucial.

"Es importante tener esta conversación entre los Estados europeos, las defensas europeas y las industrias europeas, eliminando al mismo tiempo todas las barreras burocráticas que nos hacen perder el tiempo", señaló Crosetto.

"La reflexión estratégica es útil", dijo Lecornu en su intervención, "porque obliga a todos los actores a compartir y debatir. También permite implicar a los equipos de la Alianza Atlántica. Además, fomenta una relación más estrecha entre la industria y nuestros soldados".

Aunque ya se está hablando de una tercera conferencia para 2025 -la primera tuvo lugar el año pasado en París-, el debate continuará en los próximos meses en las instituciones europeas. De hecho, la Unión Europea (UE) acaba de nombrar a su primer comisario de Defensa, Andrius Kubilius.

La UE es una figura periférica en las estrategias de defensa de los Estados miembros, que dictan en gran medida los Gobiernos nacionales. Sin embargo, esta decisión es simbólica porque sitúa la defensa y la seguridad en el centro de la agenda de la próxima Comisión Europea.