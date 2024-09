Con el Gobierno regional adoptando ya políticas de extrema derecha en un intento de retener a los votantes, ¿qué resultado dejarán estos comicios?

Brandeburgo es el último estado en el este de Alemania en votar en elecciones regionales antes de las elecciones federales del próximo año. El Estado ha sido gobernado por los socialdemócratas desde los años 90, cuando Alemania se reunificó tras la caída del Muro de Berlín.

Después los recientes comicios en otros Estados orientales, donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ganó un gran número de votos, toda Alemania está observando de cerca los comicios en Brandeburgo para ver si también hay cambios drásticos en este Parlamento estatal.

En Alemania, se celebran 16 elecciones estatales cada cuatro o cinco años, y "todas tienen algún impacto en la política federal porque los Estados juegan un papel importante", asegura Timm Beichelt, profesor de estudios europeos en la Universidad Europea Viadrina, a 'Euronews'.

Se esperan cambios significativos

Beichelt afirmó que, basándose en las encuestas más recientes, "probablemente habrá una disminución de los partidos de la coalición del Gobierno federal actual, compuesta por formaciones de centro-izquierda, centro-derecha y los verdes. Así que se esperan cambios significativos. La señal al Gobierno federal es fuerte, y a nivel local también".

Sin embargo, dijo que los resultados podrían no ser tan dramáticos como en los otros dos Estados orientales de Turingia y Sajonia, que votaron el 1 de septiembre. En Turingia, los partidos populistas AfD y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) obtuvieron más del 50% de los votos, y AfD quedó en primer lugar, siendo la primera vez que un partido de extrema derecha gana una elección estatal desde la Alemania nazi.

En Sajonia, la AfD obtuvo el segundo mayor número de votos después de los conservadores Demócratas Cristianos (CDU). Las encuestas sugieren que los partidos populistas en Brandeburgo podrían ganar el 40% de los votos. "Esto significa que el 60% sigue siendo para los principales partidos", afirma Beichelt.

¿Por qué está aumentando el populismo en Brandeburgo?

Aunque los partidos tradicionales pueden estar colectivamente por delante de los populistas, los residentes de Brandeburgo creen que no están abordando sus preocupaciones, lo que los lleva a votar en protesta, dicen los expertos.

Advierten que la seguridad, la migración y el alto costo de vida están en la cima de las preocupaciones de la gente, lo que aprovecha la AfD y el BSW: ambos apoyan la reducción de la migración, la dilución de las políticas sobre el cambio climático y el fin de las entregas de armas a Ucrania.

"La gente está muy preocupada de que el sistema de salud empeore", explicó Beichelt. "Hay una gran preocupación por no poder pagar sus facturas", añade. "La guerra en Ucrania también pesa más en la gente de Brandeburgo que en el resto de Alemania, así que, desde una perspectiva de ciencia política, no es difícil entender por qué los partidos como la AfD están ganando tanto apoyo."

Carteles de la campaña electoral en Frankfurt an der Oder. Donogh McCabe

Alrededor de 60,000 residentes viven en Fráncfort del Óder, que se encuentra en la frontera con Polonia. 'Euronews' ha preguntado a los residentes de la ciudad cómo es el ambiente antes de la votación, y una pensionista señala a los mencionados problemas, que son mucho peores en las zonas rurales que dentro de las ciudades, según Beichelt.

El problema se reduce a que los políticos de Brandeburgo no han implementado reformas significativas ni abordado problemas sociales críticos en las últimas dos décadas, según Beichelt.

"De alguna manera, la política no ha logrado señalar que está abordando estos problemas", dice. "La política no se preocupa por las mismas cosas que la gente de Brandeburgo. Por eso, el apoyo a la AfD también es un reflejo de la decepción con los partidos establecidos."

¿Qué podrían significar las elecciones?

Brandeburgo ha sido gobernado por un presidente socialdemócrata, Dietmar Woidke, desde 2013, quien ha prometido dimitir si la AfD gana la mayor cantidad de votos el domingo. Si los socialistas obtienen malos resultados, el canciller Olaf Scholz podría ser rechazado como candidato del partido en las elecciones federales del próximo año.

"Está quedando claro en Brandeburgo que el resultado será similar al de Sajonia o el obtenido en muchas otras elecciones estatales. A medida que los estados de Turingia y Sajonia luchan por formar coaliciones, el profesor Beichelt dice que para Brandeburgo, "no habrá coalición con la AfD. Es probable que haya una coalición con la Alianza Sahra Wagenknecht porque hay solo unas pocas opciones posibles en las que su partido no sería necesario."

Carteles de la campaña electoral en Frankfurt an der Oder. Liv Stroud

"Para el sistema electoral o de partidos alemán, es algo nuevo tener una alianza centrada en una persona. Aún no hay un programa, solo un nombre: Sahra Wagenknecht. Pero en Europa, especialmente en Europa Central y del Este, ya conocemos estas alianzas que surgen alrededor de personalidades y no suelen durar mucho", añade.

Sobre las elecciones federales del próximo año, programadas para el otoño, el profesor Beichelt dice que pueden ocurrir muchas cosas en un año. "No sabemos cómo evolucionarán los partidos establecidos en el Gobierno, así como CDU y CSU. Generalmente, se ha dicho que los partidos populistas tienden a obtener mayores porcentajes en las elecciones estatales. Lo hemos visto en tres elecciones estatales, y ahora veremos si la tendencia continúa o si las elecciones federales muestran resultados más moderados nuevamente."

El futuro de Brandeburgo

Brandeburgo es importante para Berlín, ya que alberga el aeropuerto de la capital, la fábrica de Tesla, que emplea a miles de personas, y está viendo a más personas mudarse a las áreas circundantes de Brandeburgo a medida que luchan por encontrar un apartamento asequible en Berlín.

Según la Oficina Federal de Estadística, 17,000 berlinenses se mudaron a Brandeburgo en 2023. El número de nacimientos en Brandeburgo cayó al nivel más bajo en casi 30 años. La ciudad de Fráncfort del Óder es una ciudad universitaria, pero al caminar por ella, es evidente que gran parte de la población está compuesta por pensionistas.

Tras el éxito de la AfD en Turingia y Sajonia, el Gobierno federal ha adoptado políticas más de derechas, incluyendo la introducción de controles aleatorios en todos sus cruces fronterizos terrestres, tras una serie de ataques mortales con cuchillos por parte de migrantes. Los controles en la frontera germano-polaca, sin embargo, han estado en vigor desde el año pasado.

Un aumento de la migración

Todos los residentes de Fráncfort del Óder con los que ha hablado 'Euronews' han mencionado la migración como una razón para la atmósfera negativa en la ciudad. Rana, que es originaria de Pakistán pero ha vivido en esta ciudad durante los últimos cinco años, asegura haber notado un aumento en la migración durante los últimos seis meses. Ella espera que Brandeburgo vote principalmente por la AfD.

"Recientemente hubo algunos problemas de delincuencia, como crímenes con cuchillos y pequeños casos de terrorismo. Creo que debido a esto, la gente local se está volviendo contra los inmigrantes."

No cree que la AfD pueda resolver los problemas de la ciudad "porque no está bien decir que no deberían venir inmigrantes". También piensa que enfrentaría más racismo si la AfD tiene éxito en las elecciones del domingo. Sin embargo, según el Registro Central de Extranjeros, poco menos de 200,000 extranjeros vivían en el estado de Brandeburgo en marzo de 2023.

La pensionista con la que ha hablado también 'Euronews', que ha vivido en dicha ciudad durante décadas, afirma que encuentra el ambiente en la ciudad negativo. También menciona la migración y dice: "No quiero generalizar, pero vivo en un edificio de apartamentos donde el 80% de los residentes son polacos, el 10% son reubicados o lo que sea."