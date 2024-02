Por Euronews

La Comisión Europea quiere impulsar una mayor cooperación entre los Estados miembros para aumentar la inversión conjunta del bloque en Defensa. Pero de momento no hay acuerdo a la vista en la hoja de ruta, que contempla varias posibilidades.

El impulso de la defensa europea es una de las prioridades de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el lunes anunció su candidatura a un nuevo mandato.

Tras la invasión rusa de Ucrania, los Estados miembros de la UE han aumentado progresivamente sus gastos militares: de los 240 mil millones de euros de 2022 a 280 mil millones en 2023, y hasta los 350 mil millones previstos para 2024.

Ahora la Unión quiere más cooperación. "Tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor, y creo que tenemos que gastar de una forma más 'europea' para consolidar nuestra base industrial de defensa", dijo von der Leyen.

El primer paso será la llamada Estrategia Industrial Europea de Defensa, que se presentará en las próximas semanas, según anunció la jefa del Ejecutivo comunitario.

Sin acuerdo entre los Estados miembros en varios frentes

Para dar forma a esa voluntad política se barajan posibles ideas, como las compras comunes de capacidades militares, o incluso la emisión de deuda comunitaria para financiar gastos de defensa, como ya hiciera la UE con los fondos Next Generation.

Sin embargo, según Dylan Macchiarini Crosson, investigador del 'think tank' con sede en Bruselas CEPS, no será fácil aprobar nuevas medidas. "Por el momento no hay ningún acuerdo entre los Estados miembros de la UE, por ejemplo, sobre la compra conjunta por parte de la UE, en nombre de los Estados miembros de la UE, de equipos de defensa de terceros países o de empresas privadas. Al mismo tiempo, los debates sobre bonos europeos de defensa todavía están en el aire, sin un acuerdo político concreto ni un estudio".

Mientras los responsables políticos de la Comisión resuelven los tecnicismos legales, algunos Estados miembros parecen reacios o quieren introducir condiciones. Francia, por ejemplo, insiste en comprar armas y municiones producidas por empresas europeas.

Actualmente, los Estados miembros con mayores gastos de defensa en relación a su PIB son Polonia, Grecia, Estonia, Lituania y Finlandia. Pero estos países no compran exclusivamente a la industria de la UE.

Todo apunta a que, si von der Leyen revalida su mandato al frente del Ejecutivo de la UE, se asignará a un comisario europeo toda la cartera de Defensa, actualmente dividida entre el Alto Representante de Asuntos Exteriores y el comisario de Mercado Interior.