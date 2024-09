Las imágenes que se generan mediante esta tecnología están basadas en las obras de Pedro Sandoval. El artista defiende en una entrevista con 'Euronews' el uso de esta herramienta y pone en valor la importancia de no olvidar el pasado y educar a las nuevas generaciones en la cultura .

La inteligencia artificial (IA) parece haber llegado para revolucionar el mundo. Hoy en día se utiliza en todo tipo de industrias y su implementación es cada vez mayor. Está en nuestros teléfonos y al alcance de cualquiera. El arte tampoco se ha escapado de la llegada de esta nueva tecnología que ha generado un fuerte debate en el sector.

La creación de piezas artísticas es algo genuino ligado a la personalidad de cada creador, sus circunstancias e incluso su propio pasado e influencias. Esto hace pensar que parece poco probable que una inteligencia artificial pueda crear cuadros valiosos e incluso largometrajes de cine. Pero artistas como Pedro Sandoval, pionero en el uso de esta herramienta, la defienden.

Pedro Sandoval en su estudio de Madrid. Roberto Macedonio / 'Euronews'.

Sandoval es uno de los artistas más reconocidos del mundo. Sus obras se han expuesto en prácticamente todos los continentes y ha sido galardonado con algunos de los premios más importantes. Parte de su secreto pasa por buscar siempre la innovación, algo que aprendió de Andy Warhol, nos cuenta, a quien conoció bien.

En uno de sus estudios de Madrid, lleno de coloridas y valiosas obras de arte, atiende a 'Euronews' en medio de un sinfín de llamadas relativas a la exposición que está preparando para el Museo de Arte Moderno de Nueva York (Moma).

"No nos va a sustituir"

"Para mí la inteligencia artificial es una herramienta más para crear. La utilizo como un pincel, no nos va a sustituir, en ningún momento siento que puede sustituirnos", nos dice en respuesta a las protestas de algunos artistas contra la IA. Cree que esta tecnología la puede utilizar cualquiera, pero hay que saber manejarla y, sobre todo, incide en que "las órdenes que cada uno le da para que lleve a cabo un trabajo son únicas y marcan la diferencia".

Obra de Pedro Sandoval realizada mediante inteligencia artificial. Pedro Sandoval.

"No es solamente utilizarla, es cómo refinarla, cómo convertirla en una obra de arte", explica rodeado de enormes cuadros que ha realizado mediante el uso de esta técnica. "Las imágenes creadas por un artista, aunque sean hechas con inteligencia artificial, son del artista y tienen derechos de autor".

Tras de sí, un enorme cuadro que hizo siendo apenas un niño y que representa el cuerpo humano. Con 6 años ganó en Japón -hasta donde se desplazó desde Venezuela, su país natal- el premio Young Master of the World. Con 13 años, becado por la Fundación Guggenheim, se radicó en Nueva York para estudiar arte en la Parsons School of Design.

Rodeado de importantes artistas

"En Nueva York conocí a Andy Warhol a Keith Haring a Jean-Michel Basquiat, a Willem de Kooning... estudiaba en la escuela y estaba con ellos. Andy Warhol me decía 'baby face' porque yo tenía cara de niño". Su vida está dedicada al arte y eso hace, nos explica, que el uso que él -como cualquier otro artista- hace de la inteligencia artificial es diferente al que haría alguien sin ese bagaje.

Obra de Pedro Sandoval realizada mediante el uso de inteligencia artificial. Pedro Sandoval.

"El humano es el que da la orden a la inteligencia artificial que tiene una serie de información y ejecuta lo que tú le pides, por ejemplo le dices: 'quiero una mezcla de la Mona Lisa con el David de Miguel Ángel', lo crea y lo vas perfeccionando", nos explica.

Para crear esa imagen que se le pide, la inteligencia artificial se basa en la obra de Pedro Sandoval y otros artistas que fueron elegidos para el desarrollo de esta tecnología. La IA estudió sus obras para poder crear nuevas en base a estas. "Más que en mis obras se basa en el cromatismo que utilizo, en mi estilo, la forma en la que yo dibujo... pero no solo yo, cogieron a varios artistas en un proyecto que se hizo en Los Ángeles con el apoyo de Bill Gates".

Él formó parte de dicho proyecto después de su paso por el Foro Económico Mundial de 2019. "Conocí a Bill Gates a Elon Musk y a Zuckerberg. Varios artistas cedimos imágenes para crear las primeras obras con inteligencia artificial del mundo". Y así empezó todo. Hoy en día su sello está en las nuevas imágenes creadas a través de este medio.

No obstante, aunque el futuro apunta a un mundo con un mayor uso de la inteligencia artificial, Pedro Sandoval deja claro que la clave para avanzar es clave no olvidar el pasado. "Hay que enseñar a los chavales la cultura, solo les enseñamos una cultura del reguetón y viven en un mundo que no existe centrado en las marcas de lujo. Los mayores deberíamos darles más información de lo que ha ocurrido y de nuestro pasado".