Las calles de París se han llenado de manifestantes contra la violencia sexual, algunos manifestantes portaban pancartas en las que se alababa a Pélicot por haber hablado de su terrible experiencia a manos de su ahora ex marido y se aseguraba a otras víctimas de violencia sexual que no están solas.

Gisèle Pélicot, la mujer drogada presuntamente por su ahora ex marido a lo largo de una década para que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente, se ha convertido en un símbolo de la lucha de Francia contra la violencia sexual. Alrededor de 700 personas se congregaron en la plaza de la República de París en apoyo a esta mujer de 71 años y a todas las víctimas de violación en Francia.

Algunos portaban pancartas en las que se alababa a Pélicot por haber hablado de su terrible experiencia y se aseguraba a otras víctimas de la violencia sexual que no están solas. "Víctimas, os creemos. Violadores, os vemos", decía una pancarta.

Desde el comienzo del juicio extraordinario el 2 de septiembre, en el que Pélicot se enfrentará a 51 de sus presuntos violadores, ha sido elogiada públicamente por su valentía y compostura.

En primer lugar, por su decisión de hacer público el juicio, después de que el tribunal sugiriera inicialmente que se celebrara a puerta cerrada. Permitió que los periodistas publicaran su nombre completo y que el tribunal exhibiera vídeos explícitos grabados por su marido en los que aparecían hombres manteniendo relaciones sexuales con su cuerpo desnudo e inerte. Ha dicho que sus decisiones eran en solidaridad con otras mujeres que no son reconocidas como víctimas de delitos sexuales.

"Es muy importante estar aquí porque tenemos que hablar de la cultura de la violación", ha dicho Anna Toumazoff, activista y una de las organizadoras de la protesta de París. "Después de siete años de #MeToo, sabemos que no hay un tipo de víctima. También nos estamos dando cuenta colectivamente de que no hay un tipo de violador."

A pesar de varias oleadas del #Metoo en Francia, que contó con varias mujeres de alto perfil hablando públicamente sobre el trauma que han soportado después de años de abuso sexual, los manifestantes dijeron que gran parte de la violencia sigue sin denunciarse y, a menudo, queda impune.

El 5 de septiembre, Pélicot habló de su terrible experiencia en público por primera vez desde que, cuatro años antes, unos agentes de policía la llamaron para contarle lo impensable.

Muestras públicas de apoyo

Con voz serena y clara, detalló el horror de descubrir que su ex cónyuge la había estado sedando y había invitado al menos a 72 desconocidos a su casa de Provenza para mantener relaciones sexuales con ella. "Para mí, todo se derrumba", declaró. "Son escenas de barbarie, de violación". La cadena nacional 'TF1' describió ese día a una mujer "digna, fuerte", que "mantenía la cabeza alta".

En una carta abierta publicada en el diario francés 'Le Monde', la periodista y escritora Hélène Devynck agradeció a Pélicot su valentía, haciéndose eco de los sentimientos de muchos otros franceses. "Entraste en nuestras vidas como entraste en la corte de Aviñón, por la puerta principal", escribió Devynck, figura del movimiento francés #MeToo.

"No es sólo a ti, Gisèle, a quien han tratado como a una cosa. Nos decían a nosotras, a todas las mujeres, lo insignificantes que somos. Tu fuerza nos devuelve la nuestra. Gracias por este inmenso regalo".

Continúa el juicio a Dominique Pélicot

La próxima semana, Gisèle Pélicot tendrá que enfrentarse a otra montaña: enfrentarse al hombre con el que compartió su vida durante más de 50 años, y padre de sus tres hijos. Su abogado ha declarado que tiene previsto asistir a su declaración.

Su ex marido, Dominique Pélicot, ya confesó los crímenes a los investigadores. Pero su comparecencia ante el tribunal será crucial para que el panel de jueces decida el destino de los otros 50 hombres acusados de violación. Dominique Pélicot, de 71 años, y los otros 50 acusados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.

"El mensaje que tenemos que transmitir es, sobre todo, que cuando es no, es no, y que ya no quedará impune", declaró Lucía, una de las manifestantes en París.