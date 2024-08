Hombres de diferentes zonas de Ucrania se ayudan mutuamente a recuperarse de los traumas sexuales infligidos por las tropas rusas. Estas son algunas de sus historias.

Advertencia: Esta historia trata sobre violencia sexual.

Oleksiy Sivak ha encontrado consuelo en esta conversación.

Antes de que Rusia invadiera Ucrania a gran escala en 2022, este hombre de 40 años pasó casi la mitad de su vida trabajando como marinero en flotas mercantes y de pasajeros internacionales.

Durante 17 años, se aventuró desde su ciudad de Jersón, bañada por el mar, para asegurarse de que los barcos funcionaban correctamente. "Pero la invasión puso fin a mi trabajo y a mi carrera", cuenta Sivak a 'Euronews'.

Mientras Moscú invadía a su vecino con la esperanza de arrasar el país, tanques y soldados rusos asaltaron la capital de la región ucraniana del mismo nombre en febrero de 2022 y ocuparon el centro durante seis meses.

Una vez bajo su control, establecieron sus propias instalaciones con la esperanza de crear una República Popular de Jersóntítere al estilo de Donbás, incluido un centro de detención destinado a ayudar a sofocar cualquier atisbo de rebelión.

Sivak afirma que fue detenido ilegalmente y torturado por militares rusos durante dos de esos seis meses. "Fui sometido a torturas físicas y psicológicas, incluidas torturas sexuales", afirma. Kiev recuperó la ciudad en noviembre de 2022, y Sivak fue liberado.

"Durante la liberación de Jersón, nuestros invasores huyeron de la ciudad", recuerda Sivak. "Yo tuve más suerte que los demás, ya que no había sitio suficiente para mí en el coche en el que los rusos transportaban a los prisioneros a otros lugares y simplemente me soltaron, sin documentos, pero aun así pude volver a casa".

Éste fue sólo el principio del viaje de Sivak. "Todo empezó en el cautiverio", afirma.

ONU: Más de la mitad de las víctimas ucranianas de violencia sexual son hombres

Hay pruebas abrumadoras de que Rusia ha utilizado la violencia sexual como arma -violación, mutilación genital, desnudamiento forzado y otros medios de tortura- contra hombres y niños en Ucrania en los últimos dos años. Según el derecho internacional, estos actos constituyen crímenes de guerra.

El último informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto afirma que el organismo investigador ha documentado 263 casos perpetrados por las Fuerzas Armadas y los servicios penitenciarios rusos contra civiles y prisioneros.

Más de la mitad de estas víctimas son hombres (163); 83 son mujeres. 10 son niñas menores de edad y 2 son niños.

Un informe anterior de la organización no gubernamental Human Rights Watch corrobora que Rusia ha estado utilizando la violencia sexual contra los hombres, afirmando que las autoridades de Moscú construyeron centros de detención específicos -utilizados para confinamiento, interrogatorios, ejecución y tortura- en regiones como Jersón.

Un informe de seguimiento de la oficina de derechos humanos de la ONU, ACNUDH -su principal órgano de investigación-, concluyó que estos delitos solían ir acompañados de fuertes palizas, estrangulamiento, asfixia, acuchillamiento, disparos junto a la cabeza de la víctima y homicidio intencionado.

La mayoría de estos informes del ACNUDH incluyen historias desgarradoras. En uno de ellos, un prisionero ucraniano denunció que un funcionario ruso intentó violarlo con un tubo de PVC durante un interrogatorio.

Otro afirmó que funcionarios rusos le obligaron a desnudarse, le aplicaron descargas eléctricas en los testículos y le amenazaron con violarle con una porra.

Durante los meses que estuvo encarcelado y fue torturado, Sivak afirma que lo único que le ayudó a sobrellevar los días fue hablar con sus compañeros de celda. Se convirtieron en sus psicólogos y confidentes. "Sus bromas, simpatía, palabras amables e incluso una mirada eran nuestro único salvavidas", afirma.

Hacer tolerable el presente y feliz el futuro

Sivak calcula que hay "miles de hombres ucranianos" que viven con las cicatrices de la violencia sexual infligida por Rusia.

Mientras tanto, otros siguen secuestrados en los territorios bajo control de Moscú: otros 37.000 ucranianos, entre adultos civiles y niños, siguen en paradero desconocido y es probable que estén retenidos en cárceles rusas, según la oficina del Defensor del Pueblo ucraniano.

Por eso, hace aproximadamente un año, fundó Alumni, una organización que ofrece a los hombres apoyo de igual a igual en materia de salud mental, con reuniones periódicas cara a cara, talleres, derivaciones y, próximamente, servicios en línea. El objetivo es ayudar a otros supervivientes y ofrecer un espacio de conversación.

Ayudamos a la gente a encontrar un nuevo camino en sus vidas Organización Alumni

Pero Sivak dice que es importante señalar que Alumni no pretende "tratar" a la gente. "Ayudamos a la gente a encontrar un nuevo camino en sus vidas. No borrando lo que les ocurrió, sino aceptando y teniendo en cuenta esta experiencia", afirma.

Alumni pretende ser un lugar para que los supervivientes reconozcan lo ocurrido y aprendan a vivir con ello, explica Sivak, un enorme reto que definirá el resto de sus vidas.

"Hacemos todo esto por nosotros, por nuestros hermanos y, sobre todo, por los que ahora mismo están cautivos y son torturados", afirma Sivak.

"No puedo cambiar el pasado, pero cada uno de nosotros se esfuerza por hacer todo lo posible para que el presente sea tolerable y el futuro feliz para todos los que han sido y están siendo torturados".

Los supervivientes suelen quedar con múltiples secuelas tras este tipo de traumas, como enfermedades físicas y trastornos mentales, como el trastorno de estrés postraumático.

El secretario ceneral de la ONU, António Guterres, declaró en junio que el impacto de la violencia sexual relacionada con los conflictos es duradero y dañino y "destruye el tejido social de las comunidades".

La 'ciudad de los héroes'

Oleksandr Reshetov lleva toda la vida viviendo en Jersón, y le encanta. Este joven de 34 años cuenta a 'Euronews' que conoció a su primer amor y a todos sus mejores amigos en la 'ciudad de los héroes' ucraniana.

Antes de la guerra, tenía una tienda de muebles, coleccionaba antigüedades y arreglaba flores para su familia. "Esta ciudad significa mucho para mí", afirma.

Desde la guerra de agresión rusa, su vida es casi irreconocible. "Mi vida después de la guerra ha cambiado mucho", dice. "La guerra me hizo apreciar lo que tengo". Las Fuerzas Armadas rusas infligieron violencia sexual a Reshetov. Tras el trauma, bebió alcohol para adormecer el dolor.

Asistió a un retiro de antiguos alumnos en la ciudad de Mykolaiv para intentar romper el ciclo, y dice que se sintió apoyado de inmediato. "No me trataron como a una víctima, sino como a un amigo. Me sentí entre los míos", dice Reshetov.

"Aunque todos éramos diferentes, sólo teníamos una cosa en común: nos desahogábamos los unos con los otros".

A raíz de su incorporación a la red Alumni, Reshetov redujo su consumo de alcohol y pasó más tiempo con su familia. Luego se convirtió en mentor de Alumni, deseoso de ayudar a los demás después de haber trabajado con éxito en sí mismo.

"Me di cuenta de que no era el único y de que hay muchos chicos que pasaron por lo mismo que yo, ahora estamos juntos", afirma.

Violencia empleada para "castrar a la población"

Charu Hogg es la fundadora y directora de All Survivors Project, un organismo que investiga sobre hombres y niños que sobrevivieron a la violencia sexual durante conflictos o desplazamientos.

Desde que se fundó la organización en 2016, Hogg y su equipo de investigadores han hablado con supervivientes de Afganistán y Colombia e incluso de la República Centroafricana.

Ucrania es el único lugar del mundo que tiene niveles tan altos de abusos Charu Hogg Fundadora y directora de All Survivors Project

Pero por lo que Hogg ha visto que se informa, "Ucrania es el único lugar del mundo que tiene niveles tan altos de abusos", dice a 'Euronews'.

La razón por la que su organización se centra únicamente en los hombres supervivientes -y no en las mujeres, que representan el 95% de los supervivientes de estos crímenes documentados por la ONU- es que no se les investiga lo suficiente.

"Somos la única organización, la única organización mundial, que trabaja sobre la violencia sexual contra hombres y niños en los ámbitos del acceso a la Justicia y la prevención", afirma.

All Survivors Project ha empezado a trabajar recientemente con Alumni para empezar a conocer los obstáculos que encuentran las víctimas masculinas para acceder a la atención sanitaria.

A lo largo del próximo año, Hogg afirma que la organización entrevistará a miembros de Alumni sobre sus experiencias para comprender mejor los retos a los que se enfrentan a la hora de documentar casos y facilitar información a la Fiscalía nacional.

El objetivo es ayudar a los hombres y mejorar la estrategia oficial de Ucrania en la investigación de estos delitos.

Hogg, antigua investigadora de Human Rights Watch, es consciente de que la violencia estatal es perjudicial para las personas. También es corrosiva para el espíritu nacional.

"Que la Federación Rusa practique esto con lo que parece impunidad parece sugerir que es una forma de coaccionar, controlar, degradar y castrar a una población", afirma.

Es consciente de que entrevistar a estos hombres será difícil, ya que Ucrania es un país en guerra, asolado por los ataques a sus infraestructuras. "Esto afecta a la capacidad de comunicación de la gente, porque no hay Wi-Fi", explica.

Temas muy difíciles de abordar

Encontrar hombres supervivientes dispuestos a hablar de lo que les ocurrió tampoco es fácil, ya que "son temas muy difíciles de abordar".

El objetivo general es que Rusia rinda cuentas, algo que muchos organismos gubernamentales internacionales llevan intentando hacer desde que surgieron las primeras acusaciones.

Hace dos años, el Tribunal Penal Internacional de La Haya emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. El Kremlin respondió a estas acusaciones calificándolas de "escandalosas" e "inaceptables".

Un castigo adecuado

Sivak afirma que fue liberado del encarcelamiento ruso cuando los soldados ucranianos recuperaron su ciudad.

Para él, la comunidad internacional desempeña un papel fundamental en la lucha contra la violencia sexual relacionada con los conflictos apoyando a Ucrania en su lucha por defenderse, así como imponiendo sanciones. "Para prevenir estos crímenes, debe haber un castigo adecuado", afirma.

La comunidad internacional también puede invertir en programas -como la labor defendida por All Survivors Project- destinados a ayudar a los supervivientes a "rehabilitarse, reintegrarse y readaptarse a la sociedad", afirma.

Sivak es consciente de que, al margen de la guerra en Ucrania, él y sus colegas de Alumni tienen sus propias batallas por delante, luchando contra la desintegración familiar, el aislamiento social y los trastornos mentales derivados de este tipo de traumas sexuales.

Por eso Alumni sigue comprometiéndose y hablando siempre con las personas que viven con las cicatrices de este tipo de violencia. Hacer que se sientan escuchados entre quienes les comprenden porque pasaron por la misma experiencia es la creencia fundamental de la organización.

"En inglés, Alumni, significa graduado o antiguo estudiante sin diploma, pero al mismo tiempo a veces significa antiguos presos", dice.

"Una vez, al reunirnos con un grupo de antiguos compañeros de celda en plena calle, se inició una conversación y alguien calificó así nuestra reunión de reencuentro... Cuando nos pusieron en libertad, no dejamos de hablar".

Si esta historia te ha planteado problemas y estás en Europa, ponte en contacto con un servicio de apoyo específico de tu país para obtener ayuda.