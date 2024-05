El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ha solicitado al máximo tribunal de La Haya que dicte órdenes de detención contra dirigentes israelíes y de Hamás. ¿Qué importancia tiene esta medida y cómo funciona la CPI?

La decisión delfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto para líderes israelíes y de Hamás en relación con sus acciones durante la guerra en Gaza ha dado la vuelta al mundo este lunes.

Khan declaró que cree que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás (Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh) son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel.

La solicitud del fiscal jefe pasará ahora a una de las salas de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) para que la examine un grupo de tres jueces. Actualmente, la sala está integrada por jueces de Rumanía, Benín y México.

De emitirse, las órdenes restringirían significativamente la capacidad de viajar de las personas indicadas, ya que los 124 Estados miembros de la CPI estarían obligados a detenerlas. Aunque Estados Unidos no es miembro, varios países europeos sí lo son, incluida España.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

El Estatuto de Roma, que creó la CPI, se adoptó en 1998 y entró en vigor cuando recibió 60 ratificaciones el 1 de julio de 2002. La CPI cuenta actualmente con 124 Estados miembros y, aunque está respaldada por la Asamblea General de la ONU, funciona de forma independiente.

La CPI se creó en 2002 para procesar a los responsables de atrocidades en el mundo: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión. El fiscal jefe Karim Khan declaró anteriormente a 'Euronews': "El papel de la Fiscalía es asegurarse de que hay rendición de cuentas, de que no hay refugio seguro para la impunidad".

El Tribunal tiene su sede en La Haya, en Países Bajos, y suele dirigir las investigaciones sobre sospechosos de alto perfil. La CPI no tiene policía propia, por lo que depende de sus Estados miembros para detener a sus sospechosos.

Varios países no firmaron el Estatuto original y, por tanto, no están bajo su jurisdicción. Israel y Rusia, que también ha sido objeto de acusaciones por parte de la CPI, no lo han firmado. La CPI interviene cuando las naciones no pueden o no quieren enjuiciar los delitos cometidos en su territorio, aunque la capacidad de la nación para enjuiciar por sí misma ha sido anteriormente objeto de controversia.

"Sí tenemos capacidad para acusar no sólo a los autores directos, las personas que presuntamente violan o matan o ponen bombas, sino a los superiores militares o políticos. Es una herramienta jurídica que nos ofrece el Estatuto de Roma, y la utilizaremos si las pruebas lo exigen", dijo Khan.

La CPI tiene 17 investigaciones en curso, ha dictado un total de 42 órdenes de detención, lo que ha llevado al arresto de 21 sospechosos. Sus jueces han condenado a 10 sospechosos y absuelto a cuatro.

¿Qué relación tiene la CPI con Israel y los territorios palestinos?

Aunque Israel no es miembro de la CPI, el tribunal aceptó al "Estado de Palestina" como miembro en 2015. Después, la anterior fiscal jefe anunció que abriría una investigación sobre posibles crímenes en territorio palestino. Netanyahu ha condenado previamente esta decisión.

Khan visitó Ramala e Israel en diciembre y se reunió tanto con funcionarios palestinos como con familiares de israelíes muertos o tomados como rehenes por militantes de Hamás en el atentado del 7 de octubre, que desencadenó el conflicto.

Tras la visita, Khan declaró que una investigación de la CPI sobre posibles crímenes cometidos por militantes de Hamás y fuerzas israelíes "es una prioridad para mi oficina".

¿A quién más ha acusado la CPI?

El año pasado, el Tribunal dictó una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin, alegando que era responsable del secuestro de niños de Ucrania a Rusia. En respuesta, Putin dictó órdenes de detención contra Khan y los jueces de la CPI.

Otros dirigentes de alto nivel acusados por el Tribunal son el derrocado hombre fuerte sudanés Omar al-Bachir, acusado de genocidio.

El exlíder libio Muanmar el Gadafi fue capturado y asesinado por rebeldes poco después de que la CPI emitiera una orden de detención contra él por cargos relacionados con la brutal represión de las protestas antigubernamentales en 2011.

¿Qué importancia tiene la CPI?

Si la Corte finalmente emite las órdenes de detención, será la primera vez en su historia que un aliado de Occidente y líder de una democracia occidental tenga que rendir cuentas. La CPI ha sido muy criticada anteriormente por centrarse demasiado en los países africanos.

En su declaración solicitando las órdenes de detención, Khan subrayó que el principio de igualdad era importante en su decisión, afirmando: "Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos".