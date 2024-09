Por Euronews

Según Carla Angola, el exilio de Edmundo González en España beneficiaría a Nicolás Maduro.

La Unión Europea debe adoptar un "papel protagonista" tras el exilio del líder opositor venezolano Edmundo González en España, asegura la periodista y opositora venezolana Carla Angola. El político venezolano, ganador de los comicios del 28 de julio en Venezuela según las actas presentadas por la oposición, ha pedido asilo en España.

Pero según Angola no es suficiente y quiere "que Europa se sumerja profundamente en esto, que castigue a quienes han provocado que el presidente electo termine en el destierro. Además, ha pedido a la UE que "ya no se limiten a estas excusas".

España ha coordinado el viaje de González con el Gobierno de Nicolás Maduro. Pero el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha defendido que no ha habido compensaciones. "La pregunta aquí que muchos se hacen es si hubo una negociación o no. Ese es el tema, no lo tengo tan claro", duda Angola. Aunque reconoce que "el Gobierno español insiste en que no hubo negociaciones ni contrapartidas involucradas en el otorgamiento de este asilo".

Para Angola, el exilio de González beneficia a Maduro. "Lo que yo veo es que Maduro se ahorró el costo de apresarlo, por eso lo deja ir y lo deja ir tan rápido. Entonces lo que esperaríamos los venezolanos es que se instalara un Gobierno democrático venezolano en el exilio".

El foco en Europa

Y por ello pide al Parlamento Europeo que deje de ver la situación como “un asunto de política interna de España”. En estos momentos la Unión Europea no reconoce ni la victoria de Maduro ni la de González.

Hay que ponerse por encima de las diferencias partidistas, reconocer la presidencia de Edmundo González, que Europa deje de ser o deje de ver lo de Venezuela como un tema de ideologías. No, no es protegerlo nada más. Es reconocerlo, es presionar en torno al castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y hasta el exilio de un presidente electo. Hay que ver esto con carácter de urgencia".

González se une ahora a la lista de opositores venezolanos exiliados en España, como Leopoldo López o Antonio Ledezma.